Aprenda a fazer empréstimo com segurança; veja onde

Procurando empréstimo? No atual cenário econômico do Brasil, onde dados recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelam que mais de três quartos das famílias brasileiras se encontram endividadas, o recurso aos empréstimos online surge como um farol de esperança. Mas como navegar nesse mar repleto de opções sem cair nas armadilhas de golpes ou contratos recheados de cláusulas obscuras? Em nosso especial de hoje, trazemos um guia completo para você que busca alternativas seguras e confiáveis para tirar as contas do vermelho.

O empréstimo online pode ser uma saída para famílias endividadas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como fazer um empréstimo

De acordo com a CNC, os números são alarmantes: 78,3% das famílias no país estão com dívidas acumuladas. Diante deste cenário, cada vez mais pessoas têm considerado a possibilidade de recorrer a empréstimos online, especialmente porque algumas plataformas oferecem a chance de obter crédito mesmo para quem já está com o nome sujo. A questão, no entanto, é encontrar instituições que ofereçam essa possibilidade de forma segura e transparente.

A Creditas é uma das empresas que têm ganhado notoriedade no mercado de empréstimos online, especialmente pelo fato de oferecer taxas de juros que começam em 1,49% ao mês e a possibilidade de pagar o valor em até 60 meses. Uma das peculiaridades da Creditas é o modelo de empréstimo com garantia. Este sistema prevê que algum bem do contratante, como um imóvel ou um veículo, por exemplo, fique como garantia para o caso de inadimplência no pagamento das parcelas. Este é um dos meios mais acessíveis de se conseguir crédito no mercado atual.

Outra empresa que tem chamado a atenção é o Banco Inter, conhecido principalmente por sua oferta de cartão de crédito sem anuidade. Além deste serviço, o banco digital também disponibiliza empréstimos online com taxas especiais para determinados grupos, como pensionistas, aposentados e servidores públicos. O diferencial do Banco Inter é a rapidez e a praticidade na liberação do crédito, já que todo o processo pode ser feito via aplicativo, disponível tanto para sistemas Android como para iOS.

Opções vantajosas

Mas se a ideia é apostar em uma empresa com tradição e credibilidade, o Banco do Brasil apresenta-se como uma opção interessante. Embora seja uma empresa estatal, o banco não fica atrás no quesito modernidade e também oferece o processo de empréstimo de forma completamente digital. O BB possui uma ampla variedade de modalidades de empréstimos, desde pessoais até consignados e com garantia.

No que tange aos tipos mais comuns de empréstimos, o crédito consignado é um dos mais seguros, visto que possui as menores taxas de juros e o valor das parcelas é diretamente descontado da folha de pagamento do solicitante. O empréstimo pessoal é outra opção bastante popular, especialmente para aqueles que precisam de dinheiro rápido e não podem comprovar uma renda suficiente para outras modalidades. Por último, a consolidação de crédito aparece como um recurso para quem tem múltiplas dívidas com o mesmo banco, permitindo melhores taxas nas parcelas ao unificar os débitos.

Sendo assim, o cenário de endividamento das famílias brasileiras torna crucial a busca por alternativas viáveis de crédito. No entanto, é indispensável manter a cautela para evitar surpresas desagradáveis, lendo atentamente todas as cláusulas contratuais e optando por instituições com reputação consolidada no mercado. O empréstimo online pode, sim, ser uma tábua de salvação, desde que usado de forma consciente e responsável.

