Casos de intoxicação chamam atenção da Anvisa para proibição deste produto

Alerta da Anvisa – Um alerta de saúde pública de grande relevância ressoa por todo o Brasil: a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ordenou a retirada imediata de um produto alimentício de uso comum nas mesas brasileiras. Se você tem em sua despensa latas de atum ralado em óleo comestível com caldo vegetal de determinada marca, atenção: elas podem ser a fonte de uma grave intoxicação alimentar que já afetou Centros de Educação Infantil no estado de São Paulo.

A Anvisa atua na regulamentação de produtos em todo o país. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sobre a Anvisa

Vinculada ao Ministério da Saúde, a ANVISA é o órgão governamental responsável por regular a produção e o consumo de uma variedade de produtos em território nacional. É por meio desta agência que normas e regulamentos são criados para assegurar a qualidade de bens e serviços em diversas áreas, incluindo a alimentícia. O órgão tomou a decisão de proibir a comercialização do atum ralado da marca Cellier Alimentos Linha Profissional, especificamente o lote com data de 08/05/23, identificado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) 3699.

O estopim para essa decisão crítica foram os eventos recentes envolvendo surtos de intoxicação alimentar em Centros de Educação Infantil na cidade de Campinas, em São Paulo. Os sintomas, que apareceram em crianças e funcionários das instituições no dia 18 de agosto, foram confirmados como casos de intoxicação alimentar através de exames laboratoriais realizados pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital). Os resultados dos testes mostraram níveis elevados de histamina, substância tóxica que estava acima dos limites aceitáveis definidos pela legislação sanitária brasileira.

É fundamental esclarecer que o calor não elimina a histamina, o que torna seu consumo ainda mais perigoso. Além disso, o peixe contaminado com essa substância não apresenta sinais visíveis de deterioração, como alterações na cor, consistência ou odor, o que torna quase impossível a detecção do problema pelo consumidor comum. Em algumas circunstâncias, os sintomas de intoxicação por histamina podem ser confundidos com alergias.

Intoxicação

Os efeitos da intoxicação por histamina podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem erupções cutâneas no tronco superior, dores de cabeça, coceira na pele e sensações de formigamento ou dormência na boca. Em casos mais severos, pode haver ocorrência de vômitos, diarreias e náuseas. Esse quadro clínico pode ser ainda mais grave para idosos e indivíduos com condições de saúde já debilitadas, requerendo intervenção médica imediata.

A proibição e retirada deste produto específico das prateleiras ressalta a importância de órgãos regulatórios na manutenção da saúde pública. Os consumidores que já adquiriram este produto estão sendo aconselhados a devolvê-lo ou descartá-lo de forma segura, evitando seu consumo. A ANVISA e outras instituições continuam trabalhando para garantir que outros produtos alimentícios permaneçam seguros para o consumo, mas é sempre bom lembrar que a vigilância e a informação são as melhores defesas contra riscos à saúde.

