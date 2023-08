Um chá para cada problema: veja as principais receitas

Existem diversas plantas que são medicinais e, por isso, são utilizadas há muito tempo para diversas finalidades, o que inclui o alívio para problemas espirituais, mentais e físicos. É comum, porém, que boa parte das pessoas tenha dúvidas sobre exatamente qual espécie usar, de acordo com cada momento, inclusive na hora de preparar algum chá que seja benéfico.

Afinal, manter o equilíbrio no organismo é a melhor coisa a se fazer na hora de combater questões diversas, como a ansiedade e insônia.

Vale lembrar, ainda, que o hábito de preparar e beber chá de determinadas ervas é algo terapêutico de forma completa, uma vez que até mesmo promove o bem-estar e a calma.

Todo chá possui propriedades que auxiliam a saúde | Imagem: TeaCora Rooibos / unsplash.com

Um problema específico exige um chá específico

Embora existam dezenas de tipos de chá, cada receita costuma ser direcionada para auxiliar em algum problema específico.

Eis alguns exemplos:

1. Chás que ajudam na ansiedade

O grande cuidado, no que diz respeito especificamente a estes chás, está no fato de que alguns podem deixar a pessoa sonolenta.

Logo, é indicado ingerir o chá de maracujá e de capim-cidreira somente de noite, deixando os de erva-doce e camomila para o período da tarde ou da manhã.

2. Chá que ajuda na perda de peso

Muitas pessoas passam a se alimentar de forma equilibrada e também recorrem aos chás para emagrecer.

E, dentro desse contexto, o chá de hibisco costuma ser um dos mais indicados, uma vez que ajuda a eliminar a gordura presente no abdômen.

3. Chá que ajuda no período da TPM

Especificamente para as mulheres, vale a pena apostar no chá de camomila com orégano.

Ele alivia o estresse típico da TPM e, ainda, atua como uma espécie de sedativo, deixando a cólica menos intensa.

4. Chá que ajuda a começar o dia com o pé direito

Quem quer uma dose extra de energia para começar o dia da melhor forma pode apostar no preparo do chá verde, até mesmo com um pouco de erva-cidreira junto.

Essa mistura resultará em um bom desintoxicante, isso sem citar o fato de que o chá verde possui cafeína, ideal para fornecer mais ânimo logo de manhã.

5. Chá que ajuda a desinchar

Ainda no que diz respeito ao chá verde, vale a pena citar que ele é ótimo como “ajudante” da drenagem linfática, uma vez que mantém o sistema imunológico ativo.

O consumo de aproximadamente 3 xícaras por dia já está de bom tamanho, lembrando que ingerir água pura continua sendo importante.

Veja também: Pode parecer loucura, mas você nunca fez ovo cozido do jeito certo

A depender do problema, um bom médico deverá ser consultado

Cada chá mencionado acima de fato oferece diversos benefícios para a saúde. Mas, vale lembrar, que nem sempre eles poderão solucionar um problema sozinho, e a consulta com um bom médico deve ser considerada.

De nada adianta uma pessoa ingerir chás que emagrecem, por exemplo, se não adotar uma reeducação alimentar baseada nas orientações de um nutricionista e se não passar a ter uma rotina de exercícios físicos.

Veja também: 10 vezes que você já pisou na bola e pode ter o carro roubado