Tire férias! Pois isso é o que falta na sua vida; entenda o porquê

As tão aguardadas férias não são apenas um luxo ou mera escapadela da rotina: elas são um remédio neuroquímico capaz de recarregar nossas baterias mentais e físicas. Surpreendentemente, mesmo a simples expectativa de folga pode liberar doses de dopamina, uma molécula crucial para o nosso bem-estar. A questão agora é: o que a ciência tem a dizer sobre isso e como podemos otimizar nossas férias para colher seus benefícios máximos?

As merecidas férias trazem benefícios para a saúde mental. Foto: divulgação

Férias fazem bem para a saúde?

Em primeiro lugar, há a questão da real necessidade das férias. Embora pareça uma afirmação óbvia que todos precisam de uma pausa, os cientistas se interessaram por entender de que forma essa interrupção na rotina laboral pode ser benéfica. Um estudo realizado em 2016 com 46 trabalhadores de uma empresa na Holanda mostrou que as férias não só são cruciais para a redução do estresse, mas também aumentam a flexibilidade cognitiva. Os participantes do estudo foram submetidos a um teste que media sua capacidade de pensar em múltiplas utilizações para objetos comuns, e os resultados mostraram um aumento considerável na criatividade após um período de descanso.

Veja também: Aprenda a preparar quiabo sem a gosma pegajosa; é fácil

Um dos principais culpados para este aumento da flexibilidade cognitiva é a redução do estresse. Não devemos esquecer que nem todo estresse é prejudicial; na verdade, o estresse agudo pode até mesmo ser útil, ativando mecanismos que nos ajudam a lidar com situações exigentes, como cumprir um prazo de entrega. No entanto, o problema surge quando o estresse se torna crônico, causando uma série de consequências negativas, incluindo fadiga, ansiedade, irritabilidade e raiva.

Para maximizar os benefícios das férias, a ciência sugere que é crucial nos desligarmos completamente do trabalho. Isso significa deixar de lado qualquer tarefa pendente e ignorar a tentação de verificar o e-mail corporativo. Caso contrário, o estresse crônico poderá não ser adequadamente aliviado e os efeitos desejados das férias poderão ser prejudicados.

Além disso, o simples ato de antecipar as férias também pode ser um potente liberador de dopamina, um neurotransmissor essencial para a sensação de prazer e recompensa. Duas regiões cerebrais, a substância negra e a área tegmental ventral, são responsáveis pela produção de dopamina, e esta tem a capacidade de influenciar várias áreas do cérebro. Isso sugere que apenas o pensamento de que as férias estão se aproximando pode nos fazer sentir melhor.

Lado sombrio

No entanto, há um lado sombrio nessa história. O estresse crônico pode não apenas reduzir a liberação de dopamina, mas também alterar o número de seus receptores nas áreas do cérebro afetadas, podendo levar a comportamentos depressivos. Assim, férias bem planejadas e verdadeiramente relaxantes são vitais não apenas para o nosso bem-estar imediato, mas também para a saúde mental a longo prazo.

Ainda existe um debate entre os cientistas sobre se tirar férias mais longas de uma só vez ou dividi-las em períodos mais curtos teria um efeito mais benéfico. O que está claro, porém, é que as férias, quando bem aproveitadas, podem ser uma ferramenta poderosa para a recarga mental e a redução do estresse, ajudando a reequilibrar nosso sistema dopaminérgico.

Portanto, o conselho é claro: dê a si mesmo a permissão de desfrutar de um tempo de qualidade longe do ambiente de trabalho. Escolha atividades que realmente o façam feliz e permitam que seu cérebro e corpo recarreguem. Afinal, como a ciência nos mostra, as férias não são apenas um luxo, mas uma necessidade.

Veja também: Pode parecer loucura, mas você nunca fez ovo cozido do jeito certo