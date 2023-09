Já está quase aí? Comece a se preparar para a Black Friday 2023 (5 dicas)

O dia de promoção, conhecido como Black Friday, é o momento perfeito para atender suas vendas e alcançar um recorde de faturamento.

Para se ter um parâmetro, em pesquisas realizadas pela empresa Rakuten Advertising no ano de 2022, houve um aumento de 76% nas vendas estimuladas por anúncios em comparação ao ano anterior durante a Black Friday.

Porém, para que esses dados sejam um verdadeiro sucesso para o seu negócio, é preciso se preparar com antecedência e com muita cautela. Veja mais sobre algumas dicas essenciais para estar pronto para faturar na melhor data do varejo.

Dicas para se planejar para a black friday e acompanhar o crescimento da empresa. / Imagem: Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Dicas para se planejar

1. Planeje com antecedência

Comece a planejar a Black Friday com bastante antecedência. Idealmente, a preparação para a pelo menos dois a três meses antes do evento.

Isso permitirá que você tenha tempo suficiente para planejar, implementar estratégias e ajustar conforme necessário.

Defina suas metas de vendas, elabore estratégias promocionais e crie um calendário com todas as ações que serão realizadas.

Além da antecedência da preparação, é necessário se atentar a esses principais fatores antes de dar foco em outras questões:

Análise de Dados: Revise os dados das edições anteriores da Black Friday para identificar padrões de vendas, produtos mais populares e comportamento do cliente. Isso ajuda a orientar suas estratégias.

Estoque: Garanta que o estoque fique bem abastecido para atender à demanda esperada. Considere encomendar produtos específicos para a Black Friday e evite problemas de falta de estoque.

Estratégia de Marketing: Crie uma estratégia de marketing abrangente, incluindo campanhas de e-mail, redes sociais, anúncios online e conteúdo no site. Crie teasers e anúncios que gerem antecipação.

Website e Experiência do Cliente: Verifique se o seu site está otimizado para lidar com um aumento no tráfego. Certifique-se de que a navegação seja intuitiva, pois as páginas de produtos estão atualizadas e os tempos de carregamento são rápidos.

2. Analise o histórico

Olhe para os dados das Black Fridays anteriores, identifique quais foram os produtos mais vendidos, quais estratégias deram certo, e precisam ser aprimoradas.

Isso ajuda a embasar suas decisões para este ano.

3. Estoque e logística

Garanta que você tenha um estoque adequado dos produtos mais populares e esteja preparado para lidar com o aumento na demanda.

Verifique também a logística de entrega para garantir que os pedidos sejam entregues no prazo.

4. Atraia seus clientes

Use o poder do marketing digital para atrair os clientes para sua loja.

Invista em campanhas de e-mail marketing, anúncios nas redes sociais e crie um hotsite ou landing page específico para a Black Friday.

O que é a Black Friday?

Black Friday é o dia que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas retalhistas e grandes armazéns. É um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, ou seja, celebra-se no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro.

Como muitos já sabem, a Black Friday é o nome que se dá para uma ação de vendas que é realizada tradicionalmente na quarta sexta-feira do mês de novembro. Nesse dia, convencionou-se a realização de ações que buscam incentivar os consumidores a comprar e isso se dá a partir de descontos em diferentes mercadorias.

