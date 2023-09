5º e ÚLTIMO lote da restituição do IR já tem data! Veja quando será pago

Já estão sendo feitos os pagamentos dos lotes de restituição do Imposto de Renda pela Receita Federal. Nesta semana o quarto lote será pago. Caso você não tenha sido incluindo neste lote, saiba quando será pago o quinto e último lote de restituição

Em setembro de 2023, será pago o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda. Sendo Assim, esta será a última oportunidade dos contribuintes receberem o valor devido.

Pagamento do 5º lote da restituição do Imposto de Renda. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quinto lote de restituição

O quinto lote será pago no dia 29 de setembro de 2023. Uma semana antes, no dia 22 de setembro 2023, os contribuintes poderão saber se estão incluídos neste último lote.

A consulta pode ser feita através do site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”.

Ao entrar nessa seção, é preciso clicar em “Consultar a Restituição”.

Além da pesquisa básica ao lote, os contribuintes também podem fazer uma consulta mais aprofundada sobre sua declaração do Imposto de Renda, através do portal e-CAC.

Calendário completo de restituição do IR

1º lote: 31 de maio (4.129.925 contribuintes; já pago);

2º lote: 30 de junho (5.138.476 contribuintes; já pago);

3º lote: 31 de julho (5.632.036 contribuintes; já pago);

4º lote: 31 de agosto (será pago amanhã)

5º lote: 29 de setembro

Como consultar a restituição do IR

A consulta pode ser realizada através do site da Receita Federal, na seção "Meu Imposto de Renda". Ao entrar nessa seção, é preciso clicar em "Consultar a Restituição".

Além da pesquisa básica ao lote, os contribuintes também podem fazer uma consulta mais aprofundada sobre sua declaração do Imposto de Renda, através do portal e-CAC.

Se depois que sua restituição for liberada e o pagamento mesmo assim não for creditado, você pode efetuar um agendamento para que o recurso seja disponibilizado em uma conta corrente ou de poupança de sua titularidade, no Banco do Brasil ou em qualquer banco.

Quando o contribuinte não recebe o valor é um forte indício de que sua declaração caiu na malha fina. Isto acontece quando a Receita encontra algum erro ou inconsistência nos dados informados.

