DESÂNIMO GERAL! Cartão de débito agora terá taxa

Ainda que 52% dos brasileiros tenham três ou mais cartões de crédito, segundo uma pesquisa da Serasa, o cartão de débito ainda faz parte da rotina de muitas pessoas. Porém, para quem é cliente do banco Neon, a chegada de uma nova tarifa poderá modificar o uso do item nos próximos meses.

Em um informativo fixado no site, o banco digital alerta que vai cobrar R$7,99 de tarifa de uso do cartão físico pré-pago (débito). Essa cobrança, de acordo com a empresa, vai começar a partir de 28 de setembro de 2023, apenas para os usuários que não realizaram nenhuma movimentação nos últimos 360 dias.

O que é o cartão físico pré-pago do Neon?

O banco Neon oferece cartão físico e cartão virtual pré-pagos (débito). Dessa maneira, ao inserir o item na maquininha, o valor é debitado automaticamente da conta do correntista. Ou seja, a cobrança não ocorre do mesmo jeito que acontece no cartão de crédito, já que a cobrança chega na data escolhida pela pessoa.

Consta nos termos de uso que, caso você seja cliente, pode pedir para cancelar seu cartão se quiser. Conforme o banco digital, isso pode gerar cobrança, mas, caso a pessoa utilize os produtos oferecidos, não haverá a taxação.

Banco digital vai passar a cobrar outras tarifas?

Além da tarifa de uso do cartão pré-pago (débito), o Neon alerta que a taxa de saque (R$ 4,90) vai passar para R$6,90 a partir do dia 4 de setembro de 2023. Serviços como abertura de conta, manutenção, encerramento, emissão de cartão, anuidade, transferências e depósito não são cobrados.

Vale lembrar que as compras internacionais continuam custando 4% + IOF. O Neon, assim como os outros bancos (Nubank, Inter, Pan) e outras carteiras digitais, disponibilizam cartão físico e virtual (débito e crédito), empréstimos e um programa de recompensas.

Como funciona o Banco Neon?

O cartão virtual Neon permite realizar compras na internet ou em aplicativos e pode ser excluído logo após o uso, diminuindo assim o risco de fraude ou roubo de dados. Ele é virtual, portanto não existe na forma física, e é gerado dentro do aplicativo.

Como saber se o cartão Neon e crédito ou débito?

A partir do momento em que sua conta Neon estiver ativa com o depósito inicial, seu cartão virtual é gerado. Você terá dois cartões: o físico e o virtual. O cartão físico é inicialmente de débito. Se na abertura da conta a função crédito já foi pré-aprovada para você, seu cartão será de crédito também.

