Seu CPF está na fila para receber mais de R$ 597,88 em setembro?

CPF em mãos, está na hora de conferir em qual dia do mês de setembro, que já começa na próxima sexta-feira, você, que é beneficiário do Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, irá receber o repasse diretamente no aplicativo do Caixa Tem. Saiba mais detalhes sobre o calendário do mês, os requisitos para quem deseja fazer parte das famílias beneficiadas pelo auxílio e mais, logo abaixo.

Benefício de setembro está chegando

As datas de pagamento do programa Bolsa Família para o mês de setembro já foram divulgadas. Além de fornecer informações sobre os dias de recebimento, o programa também disponibilizou detalhes sobre os valores de repasses a serem depositados, levando em consideração os benefícios concedidos e os critérios de pagamento.

Quem tem direito e como solicitar o auxílio?

Surgindo a pergunta, “Quem tem direito ao Bolsa Família?”, o programa é direcionado a famílias cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse R$ 218. Para receber o benefício, é necessário estar registrado no Cadastro Único, apresentando informações precisas e atualizadas.

O registro é efetuado pelo chefe familiar em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da localidade. A fim de realizar o cadastramento, o chefe familiar deve ter em mãos o seu CPF ou título de eleitor, além de documentação de identificação de todos os membros da família.

Quanto posso receber do Bolsa Família?

O Bolsa Família agora adapta os valores das parcelas de acordo com a composição de cada núcleo familiar. A seguir, entenda a relação dos valores estipulados para a transferência de renda para o mês setembro:

R$ 142: Esse montante será disponibilizado para cada membro da família, independentemente da idade.

R$ 600: Representando o valor mínimo da parcela.

R$ 150: Será liberado para cada criança com idade entre zero e seis anos.

R$ 50: Valor destinado a cada gestante e a cada criança e adolescente com idade entre 7 e 18 anos.

Cronograma de repasses do Bolsa Família para setembro

Em relação ao cronograma de pagamentos do programa Bolsa Família, as datas estabelecidas para setembro são as seguintes:

18 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS (Número de Identificação Social) terminando em 1.

19 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 2.

20 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 3.

21 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 4.

22 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 5.

25 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 6.

26 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 7.

27 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 8.

28 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 9.

29 de setembro: Pagamento para inscritos com NIS terminando em 0.

Essas são as informações relativas ao pagamento do Bolsa Família no mês de setembro, considerando os valores a serem repassados e o calendário estabelecido.

