Tenha uma casa de rico sem gastar muito: 4 dispositivos inteligentes

Há duas décadas, seria difícil acreditar que agora seria possível automatizar a residência gastando pouco, apenas com um comando de voz, ligar ou desligar as luzes do ambiente. Entretanto, os anos passaram e a tecnologia foi se desenvolvendo e atualmente, é possível ter uma casa “de rico” gastando pouco, além disso, todas as implementações ajudam na economia de energia, entenda.

Confira os principais dispositivos para transformar uma casa comum em uma casa inteligente | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Quais as vantagens de automatizar sua casa?

Ao ter uma casa automatizada, é possível ter mais facilidade ao entrar e sair dos cômodos, não é necessário ficar se deslocando o tempo todo, além disso, é possível ter o controle de todos os itens eletrônicos na palma da mão.

Tudo isso contribui para a economia de energia, pois uma casa com sistemas inteligentes, também é capaz de regular o gasto de energia e programar para os aparelhos serem desligados em horários com pouco uso.

Por fim, o tempo também é economizado e atualmente, tempo é dinheiro, literalmente. Há aparelhos que podem ser programados para funcionar em uma determinada hora e é dessa maneira que é possível ter café quente todos os dias, pela manhã, basta programar a cafeteira para isso.

Interruptores inteligentes é uma excelente opção

Ao iniciar no mundo das automações, é importante começar com produtos básicos e com o tempo, ir evoluindo. Um dos produtos mais básicos que existem, é o interruptor inteligente Smarteck 4X2”. Com ele, é possível adaptar o ambiente e realizar a conexão com outros dispositivos, como a Alexa.

Outra opção é o interruptor inteligente da Intelbras, com ele, é possível utilizar botões sensíveis ao toque, o seu uso fica bastante natural, mesmo em momentos onde a incidência de luz não é tão alta.

E o melhor disso tudo, é que todos os interruptores citados, podem ser comandados pela Alexa, ou seja, acabam tendo suporte a comando de voz, o que proporciona uma maior comodidade para todos.

Veja também: Veja Como Ter O WhatsApp Atualizado Com As Novas Ferramentas

Há opções ainda mais modernas para os usuários

Caso o usuário queira uma opção mais moderna, pode optar pelo interruptor Ekaza, ele é totalmente flexível e pode ser operado por qualquer pessoa, além de ter conexões via Wi-Fi e Bluetooth, também é possível realizar os ajustes pelo aplicativo de celular.

Também há a opção do interruptor da positivo Casa Inteligente, ele é uma das escolhas mais feitas pelas pessoas, pois ele é totalmente customizável, possui três botões que são capazes de realizar o gerenciamento de todos os circuitos da casa.

Por fim, basta que o usuário escolha a melhor opção, a instalação pode ser feita por um eletricista, mas a depender do produto, é possível que a instalação seja feita por conta própria.

Veja também: Todo Mundo ERRA FEIO Na Hora De Carregar O Celular