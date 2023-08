Crime não descansa! Novo golpe da portabilidade; veja como se proteger

Golpes sempre existiram, desde que “o mundo é mundo”. Entretanto, após o advento das grandes tecnologias, surgiram mais possibilidades para que criminosos virtuais aplicarem golpes nas pessoas, agora, a fraude da vez é o golpe da portabilidade e ele só é possível, por conta de vários vazamentos de dados que acabam acontecendo, expondo dados sensíveis de milhares de brasileiros. Por conta disso, todo cuidado é pouco, entenda como se proteger.

Novo golpe está deixando a Anatel em alerta, confira | Imagem de B_A por Pixabay

Entenda o golpe

O primeiro passo para que o golpe aconteça, é que os criminosos tenham acesso a informações sensíveis dos usuários, como número de telefone, CPF e endereço, após isso, fica bastante fácil que a fraude seja concretizada, já que geralmente, essas são as únicas confirmações realizadas pelas empresas de telefonia.

Com os dados em mãos, os criminosos ligam para as empresas e solicitam a portabilidade do número, ou seja, ele muda de linha, quando isso acontece, o número continua existindo, entretanto, em outro chip. Portanto, todas as ligações e mensagens, serão recebidas pelo novo chip que o criminoso comprou.

Agora, com a linha das vítimas em mãos, chegou a hora dos golpes, para isso, basta entrarem em aplicativos como redes sociais e bancos e tentarem recuperar as senhas, para terem acesso aos dados disponíveis.

Veja também: Veja Como Ter O WhatsApp Atualizado Com As Novas Ferramentas

Como é possível se proteger do golpe?

Para se proteger do golpe é bastante fácil, mas é preciso sempre ficar ligado para ao mínimo sinal, já tomar providências rápidas, para isso, priorize sua segurança e não sua comodidade. Já que há pessoas que usam poucas etapas de verificação apenas para os procedimentos serem mais rápidos.

Mas é exatamente isso que os criminosos gostam, pois quanto menos barreiras de proteção houverem, mais fácil será de ter acesso aos dados da vítima, então, sempre use mais de uma maneira de verificar sua identidade.

Além disso, coloque aplicativos de proteção por dois fatores, e em caso dos bancos, use verificação fácil, para que não tenha riscos do golpe ser aplicado.

Anatel se posicionou acerca do caso

Logo após o golpe viralizar, rapidamente a Anatel decidiu tomar medidas mais drásticas para evitar que novas pessoas fossem vítimas. Para isso, o órgão decidiu dificultar ainda mais o processo de portabilidade do número, isso pode ser um ponto negativo para quem realmente precisa fazê-la, todavia, é uma proteção a mais nos casos de golpes.

Desde o último dia 28, em todas as regiões do Brasil, já está valendo o novo protocolo de portabilidade numérica. Com isso, haverá uma etapa a mais de segurança, para proteger os usuários quanto a fraudes.

Por fim, o órgão salientou sobre a importância das denúncias em relação aos novos golpes, pois é dessa maneira que é possível aperfeiçoar os sistemas de segurança e permitir que as pessoas consigam ter mais tranquilidade na hora de realizar alguns procedimentos.

Veja também: Por Que Desativar O “Visto Por Último” É Só Um Mito?