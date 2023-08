O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Através dele é possível conseguir dinheiro diretamente na conta de inúmeras maneiras. É válido ressaltar que tudo isso gira em torno dos produtos oferecidos pela instituição — bem como oportunidades para seus clientes conseguirem um dinheiro extra! Veja 03 maneiras de liberar dinheiro no Nubank agora mesmo.

Libere saldo na conta do Nubank NA HORA; veja 3 formas | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Empréstimo pessoal

O Nubank oferece aos seus clientes modalidades de empréstimo pessoal. E isso pode ser algo útil durante algum período. Haja vista que as modalidades de parcelamento do Nubank são excelentes — podendo parcelar os valores em até 24 meses. Lembrando que possuem juros bem atrativos.

É válido lembrar que a taxa de juros do Nubank é um pouco maior se comparado a de outros bancos. Além disso, os clientes Nubank que desejarem poderão ter acesso a essa modalidade a outras que podem ser mais vantajosas.

O empréstimo não está liberado para todos os brasileiros, somente alguns têm direito. Haja vista que depende muito do perfil pessoal de cada pessoa. Bem como de gastos, etc. Por esse motivo, é importante estar atento a esses detalhes.

Empréstimo com garantia

O Nubank oferece uma modalidade de empréstimo denominada de empréstimo com garantia no Tesouro Direto, na qual o cliente usa o valor investido como uma maneira de garantir que as faturas serão pagas.

E então, poderá solicitar o empréstimo. É válido lembrar que o dinheiro ficará preso em conta até que haja o débito total dos pagamentos. Enquanto os valores não são pagos, continuam rendendo para todos.

Com essa modalidade o cliente pode conseguir até mesmo o dobro do valor investido nos títulos. Sendo uma excelente maneira de conseguir lucros e ainda um dinheiro extra.

Consignado

Com o passar do tempo o Nubank evoluiu bastante e passou a liberar até mesmo o empréstimo consignado para os seus clientes. Podendo ser usado a modalidade de desconto diretamente na folha de pagamentos. Geralmente é possível através dos beneficiários do INSS ou servidores públicos.

Por esse motivo é importante ficar atento quanto as possibilidades. Lembrando que o Consignado possui juros menores do que as demais modalidades de crédito. Por esse motivo, é muito optado pelos clientes.

Ademais, basta encontrar a melhor opção e usá-la. É válido lembrar que diariamente o Nubank realiza análises nas contas de seus clientes, a fim de analisar seus respectivos perfis e liberar cada vez mais oportunidades.

Sem sombra de dúvidas o Nubank é um dos melhores bancos digitais para liberação de crédito pessoal para brasileiros, até mesmo para os que não podem comprovar renda, como é o caso dos profissionais autônomos que possuem um pouco mais de dificuldades durante este processo.

