Novidade do Banco do Brasil pega todos de surpresa; veja qual é ela

Promoção do Banco do Brasil – Imagine a facilidade de desfrutar de um prato delicioso ao toque de um botão após um dia extenuante de trabalho. Agora, imagine essa comodidade ficar ainda mais irresistível com descontos significativos. É justamente isso que o Banco do Brasil está proporcionando aos seus clientes em parceria com o iFood, um dos maiores aplicativos de entrega de comida do país. Entenda como essa iniciativa pode tornar seu cotidiano mais saboroso e econômico.

O Banco do Brasil oferece uma promoção em parceria com o iFood, proporcionando cashback de até 19% nas compras de créditos para o aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Banco do Brasil faz parceria com iFood

A crescente popularidade dos aplicativos de entrega de comida, como o iFood, reflete a demanda por praticidade na vida moderna. Em meio a agendas cheias e o ritmo acelerado do dia a dia, o serviço de entrega de comida se tornou uma conveniência quase indispensável para muitos brasileiros. Nesse contexto, o Banco do Brasil decidiu entrar em cena com uma oferta que torna o uso do aplicativo ainda mais atraente. A instituição financeira lançou uma campanha promocional que oferece aos seus usuários um retorno de até 19% na aquisição de créditos para serem usados no iFood.

A mecânica da promoção é simples, porém, altamente vantajosa. Ao comprar um cartão-presente do iFood no valor de R$ 100 diretamente pelo aplicativo do Banco do Brasil, o cliente obtém um desconto imediato de R$ 10. Além disso, o banco oferece um cashback de 10% sobre o valor restante pago, que é de R$ 90. Com isso, o cliente recebe de volta mais R$ 9, efetivamente fazendo uma compra de R$ 100 por apenas R$ 81.

A operação para se beneficiar dessa promoção é muito simples. Tudo é feito diretamente pelo aplicativo móvel do Banco do Brasil, que é compatível com dispositivos Android e iOS. Dentro do aplicativo, os usuários devem acessar a seção de “Shopping BB”, onde encontrarão a opção para comprar cartões-presente. Lá, é só escolher o iFood e optar pelo cartão de R$ 100 já com o desconto aplicado. O pagamento deve ser realizado com um cartão Ourocard Visa para que o cashback seja validado. No entanto, se o cliente não possuir esse cartão específico, ele ainda poderá aproveitar o desconto inicial de 10%.

Embora a promoção não tenha uma data de validade definida, é importante frisar que o estoque de cartões com essa oferta é limitado. Ou seja, é recomendável agir rapidamente para garantir esse benefício.

Vantagens aos clientes

Essa iniciativa do Banco do Brasil, em parceria com o iFood, ilustra como as instituições financeiras estão cada vez mais engajadas em oferecer vantagens tangíveis aos seus clientes, indo além dos tradicionais serviços bancários. A oferta também destaca como o setor financeiro e as empresas de tecnologia podem colaborar para criar soluções que atendam às necessidades e desejos dos consumidores contemporâneos.

Portanto, essa promoção aparece como uma oportunidade imperdível para quem busca combinar a conveniência da entrega de comida com a economia financeira. É uma maneira inteligente de fazer seu dinheiro render mais, sem abrir mão das pequenas indulgências que tornam a rotina diária um pouco mais prazerosa.

