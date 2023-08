CONFIRMADA nova parcela de mais de 1.260,00 para este grupo de pessoas

Nova parcela do Bolsa Família? A reestruturação no programa Bolsa Família trouxe uma série de mudanças nos valores das parcelas pagas pela Caixa Econômica Federal, fazendo com que os beneficiários fiquem atentos a uma nova matemática social que define os recursos que receberão. Com alterações significativas no cálculo, que passa agora a considerar vários critérios específicos, as famílias cadastradas no sistema enfrentam tanto surpresas agradáveis quanto desafios no orçamento doméstico.

A Caixa Econômica Federal está realizando os pagamentos do Bolsa Família, depositando a parcela mínima de R$ 600 e os valores adicionais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Qual o valor da parcela no programa?

A Caixa Econômica Federal concluiu os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto, mantendo a parcela mínima de R$ 600 e introduzindo novos valores adicionais que variam de acordo com a composição de cada núcleo familiar. Estas quantias extras são determinadas pelos dados fornecidos pelas famílias no Cadastro Único (CadÚnico). O novo sistema prevê diferentes tipos de benefícios que, juntos, formam o montante a ser recebido por cada família, respeitando suas peculiaridades e necessidades.

Entre os benefícios está o chamado “Benefício de Renda de Cidadania”, que assegura o repasse de R$ 142 para cada membro da família, independentemente da idade. Outro é o “Benefício Complementar”, destinado a complementar a parcela para aquelas famílias cuja soma dos valores individuais do Benefício de Renda de Cidadania não alcança a parcela mínima estabelecida de R$ 600. Adicionalmente, há o “Benefício Primeira Infância”, que oferece um valor extra de R$ 150 para cada criança na faixa etária entre 0 e 6 anos. Por fim, o “Benefício Variável Familiar” disponibiliza R$ 50 para cada gestante ou para crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos.

Para ilustrar como esses novos critérios funcionam na prática, uma família composta por nove pessoas, considerando todos os valores e critérios acima mencionados, deve receber um montante de R$ 1.278 no mês de setembro.

Ampliação da iniciativa

O programa Bolsa Família também ampliou suas opções de consulta para os beneficiários, além da já existente Central de Atendimento da Caixa. Através desse canal, os usuários podem obter informações detalhadas sobre seus benefícios por meio de ligações telefônicas. O serviço está disponível tanto pelo número 111, conhecido como Central de Atendimento, quanto pelo número 0800 726 02 07, destinado ao Atendimento Caixa ao Cidadão.

Para aqueles que preferem a comodidade de acompanhar os detalhes do benefício de forma online, a Caixa também disponibilizou um aplicativo do Bolsa Família, compatível com sistemas Android e iPhone (iOS). Uma vez instalado no celular, o aplicativo permite que as consultas sejam realizadas a qualquer momento, desde que haja acesso à internet.

As novas modificações no Bolsa Família refletem uma tentativa do governo de tornar o programa mais adaptável às diversas realidades socioeconômicas do Brasil. Contudo, enquanto alguns veem as mudanças como uma forma de tornar o sistema mais justo e abrangente, outros questionam se as novas regras são suficientes para atender às necessidades das famílias em um período econômico tão desafiador. Nesse contexto, fica evidente que a reestruturação do programa é um tema que continuará a gerar debates e discussões em diversos setores da sociedade.

