Você não vai acreditar! Este é o significado de um grilo na sua casa

O grilo nada mais é do que um inseto realmente muito peculiar, sendo muito conhecido por seu canto único e, também, por sua capacidade de se mover de forma extremamente rápida, sempre por meio de saltos.

É muito comum que eles sejam vistos com certa frequência nas casas, e ocorre que esse tipo de aparição possui, sim, uma boa explicação científica.

E o artigo a seguir é focado justamente nos fatores que estão atrelados à presença dos grilos nas residências, de forma a auxiliar no controle de seu aparecimento e, também, como forma de ajudar a proteger todas as plantas do jardim, uma vez que elas costumam ser os alimentos favoritos desses insetos que, se não forem controlados, podem se transformar em verdadeiras pragas.

O grilo pode aparecer de surpresa nas casas, por diversos motivos | Imagem: wirestock / freepik.com

O que significa, afinal, notar um grilo dentro de casa

De acordo com os especialistas, todo grilo vai atrás de locais que sejam protegidos e seguros, para viver. Logo, quando este inseto encontra fendas, rachaduras e outros tipos de aberturas em um imóvel, poderá acabar entrando ali para se abrigar.

Trata-se do tipo de comportamento que se torna ainda mais recorrente nos climas frios, considerando que é muito comum que os grilos tentem fugir das temperaturas mais rigorosas. Esse, portanto, acaba sendo o principal meio de iniciar a “criação” deste tipo de praga em uma casa.

O inseto em questão também costuma ser muito atraído pelas luzes, ainda mais após o anoitecer: as luzes mais fortes, próximas das janelas, são um atrativo perfeito para eles.

Por outro lado, é importante considerar, também, que os grilos aproveitam o período de acasalamento para achar lugares que sejam adequados para o momento de ter filhotes. Assim sendo, toda casa que tenha uma temperatura confortável e a umidade adequada acaba virando uma espécie de lar para eles, sendo que poderão se espalhar por todos os cantos.

Inclusive, caso existam plantas na parte interna da residência, cada grilo ficará ainda mais feliz, uma vez que elas servem como o alimento perfeito. Porém, os restos de comida ou mesmo a ração dos cachorros e dos gatos também podem ser consumidos.

Como eliminar todo e qualquer grilo de dentro de uma casa

A primeira recomendação feita pelos especialistas é manter a casa sempre limpa, se possível de forma impecável e sem restos de lixo pelos cantos. Afinal, o grilo sempre é atraído por esse tipo de cheiro, como os restos de comida.

Outra dica importante é sempre cobrir os recipientes de forma adequada.

Ainda no que diz respeito à limpeza, vale a pena utilizar um bom aspirador de pó, pois ele será capaz de pegar não só o grilo, mas, também, seus respectivos ovos. Desta forma, garante-se que eles não irão conseguir se reproduzir naquele imóvel com tanta facilidade.

Vale lembrar, de qualquer forma, que estas dicas são válidas tanto para evitar grilos quanto para evitar outros tipos de insetos. Afinal, uma casa realmente limpa tende a repelir boa parte deles.

