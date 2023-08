Boa notícia — os brasileiros que possuem um cadastro ativo no CadÚnico do Governo Federal poderão receber um novo benefício a partir deste próximo mês. Através do CadÚnico o Governo obtém acesso a todos os dados e informações das famílias inscritas — bem como quantidade de membros, renda mensal, etc. O Bolsa Família, Vale-Gás e Renda Social são exemplos de benefícios que são disponibilizados através do Cadastro Único.

Novo benefício para quem tem CadÚnico; veja qual | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cadastro Único terá outro benefício em sua lista

Atualmente existem vários benefícios interligados ao Cadastro Único. Como por exemplo o popular Bolsa Família. Entretanto, neste mês foi anunciado a liberação de um novo benefício para milhões de brasileiros.

Não é de hoje que as famílias brasileiras têm dificuldades para se manterem — haja vista que nem todos os chefes de famílias trabalham ou pelo menos recebem o salário-mínimo. Há 01 ano atrás foi postado um vídeo no canal do YouTube do Câmera Record que mostra brasileiros que se alimentam de ossos sem carne que são doados.

Isso ressalta a grande deficiência de alimentação que muitos brasileiros possuem. O Bolsa Família auxiliou bastante essas famílias, mas ainda não é o suficiente para todos. Por conta disso o Governo Federal liberou uma ação que faz parte de um outro programa já existente.

Trata-se do início do programa Alimentação Social, que faz parte do mesmo segmento do programa de Restaurante Popular. O prazo para inscrição será entre os dias 22 de agosto e 15 de setembro.

Como participar do programa?

Para participar do programa é necessário que o interessado seja residente de Divinópolis, cidade do interior de Minas Gerais. Os interessados em adentrarem no programa deverão ir até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) regional para realizarem o cadastro.

Lembrando que o benefício só estará disponível para os beneficiários do Cadastro Único — lembrando que é necessário estar dentro dos requisitos estipulados pelo Governo Federal. Por enquanto este programa só está disponível para os moradores dessa região, entretanto, pelo que tudo indica será expandido para outras regiões do estado pelo menos.

Programas do tipo são comuns na maioria dos municípios brasileiros, haja vista que auxiliam diretamente na alimentação e bem-estar das famílias residentes. Na maioria das vezes é regido pelo CRAS local em apoio com a prefeitura da cidade.

Aos beneficiários do Cadastro Único que recebem o Vale-Gás, há uma má notícia por parte do Governo Federal. Haverá o corte de verbas neste próximo mês. Entretanto, voltará a partir do mês de outubro.

É válido lembrar que o pagamento é pago a cada dois meses, logo, nos meses ímpares não acontece o repasse de R$ 108 referente a compra do botijão de cozinha de 13kg.

