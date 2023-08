Ministro dá notícia que ninguém queria ouvir! R$ 108 a menos em setembro

Redução dos R$ 108 neste mês? Beneficiários do Bolsa Família não poderão contar com a quantia adicional de R$ 108 em setembro, referente ao Auxílio Gás. Embora muitos esperassem essa verba como um alento para os desafios financeiros de um país em crise, as regras que norteiam o programa preveem pagamentos apenas em meses pares, indicando que o próximo repasse ocorrerá somente em outubro.

Pagamento de R$ 108 foi cortado?

A decisão foi confirmada por Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Segundo ele, o Auxílio Gás é um subsídio oferecido de forma bimestral, sendo pago apenas em meses pares. Por essa razão, o próximo pagamento está programado para outubro de 2023. A iniciativa governamental tem o objetivo de beneficiar mais de cinco milhões de brasileiros, cobrindo integralmente o valor médio nacional de um botijão de gás de cozinha de 13kg.

É importante ressaltar que o montante oferecido pelo Auxílio Gás não é fixo. Ele é calculado com base na média de preços do gás de cozinha dos últimos seis meses. Portanto, se houver aumento no preço do gás, o valor do benefício também será ajustado para cima. O inverso também ocorre: se o preço cai, o valor do subsídio diminui. Embora não seja possível antecipar o valor exato que será repassado em outubro, a expectativa é que seja semelhante ao valor de agosto, que foi de R$ 108 por família.

Os programas Auxílio Gás e Bolsa Família são parte de um conjunto de programas sociais vinculados ao Cadastro Único (CadÚnico). No entanto, é importante diferenciar os critérios de elegibilidade para cada um. Enquanto para receber o Auxílio Gás basta estar registrado no CadÚnico, para ser beneficiário do Bolsa Família, a renda per capita da família deve ser igual ou inferior a R$ 218 por mês. Portanto, todos os segurados do Bolsa Família estão aptos a receber o Auxílio Gás, mas o inverso não é verdadeiro, já que a renda pode ser um fator excludente.

Atendimento do Auxílio Gás

Além disso, apesar da ampla cobertura do Bolsa Família, que atende mais de 20 milhões de pessoas, o Auxílio Gás possui uma capacidade de atendimento bem menor, com vagas para pouco mais de 5 milhões de beneficiários. Isso implica que nem todos os segurados do Bolsa Família receberão o Auxílio Gás. De fato, novos beneficiários só serão incorporados ao programa de gás se houver um corte de segurados, liberando vagas na folha de pagamento do Auxílio Gás. Portanto, é provável que apenas os que já receberam o Auxílio Gás em agosto sejam contemplados em outubro.

No que diz respeito ao calendário do Bolsa Família, o repasse do benefício para o mês de setembro já foi confirmado pela Caixa Econômica Federal. Os pagamentos seguirão um cronograma escalonado, com datas estabelecidas conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Os pagamentos serão realizados nos últimos dez dias úteis de setembro, iniciando no dia 18 e concluindo no dia 29 do mesmo mês.

A decisão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social reitera a complexidade e as limitações dos programas sociais em um país de dimensões continentais como o Brasil. Enquanto muitas famílias dependem desses subsídios para suprir suas necessidades básicas, as regras e contingenciamentos do sistema muitas vezes deixam os mais vulneráveis à mercê de um alívio que nem sempre chega quando mais necessário.

