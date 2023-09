Aprenda como fazer sua tatuagem cicatrizar rápido e perfeitamente

Decidir fazer um desenho definitivo na pele é o tipo de iniciativa que costuma estar atrelada a diversas incertezas, como qual lugar do corpo escolher, qual o tamanho do desenho escolhido e, também quais cuidados tomar para fazer a tatuagem cicatrizar rápido e de forma perfeita.

Ocorre que o período da cicatrização, especificamente, é realmente muito crítico, podendo colocar a saúde da pele em risco e, ainda, podendo afetar significativamente a beleza da tatuagem em questão.

Quem não quer ter nenhum tipo de problema, portanto, e quer ver sua pele se recuperando da melhor forma possível, não pode deixar de conferir as dicas citadas no decorrer do conteúdo abaixo.

Fazer a tatuagem cicatrizar rápido é a melhor forma de conseguir ver o resultado final do procedimento | Imagem: Seyi Ariyo / unsplash.com

Cuidados que devem ser tomados para fazer a tatuagem cicatrizar rápido

Ana Sofia, que é tatuadora profissional, criou uma lista com todos os cuidados que a pele deve receber, a fim de que a cicatrização pós-tatuagem ocorra de forma fácil e rápida, mantendo o desenho em perfeito estado.

Ela frisa que, nos primeiros três dias após o procedimento, é imprescindível manter por perto água, plástico filme e papel toalha, sendo estes os itens que serão usados conforme as próximas dicas:

Dica número 1

Antes de mais nada, a primeira coisa que o indivíduo deve fazer, ao chegar em casa depois do procedimento, é jogar fora o plástico filme que o tatuador (ou a tatuadora) aplicou sobre o local tatuado. E isso deve ser feito por que a pele deve ser limpa e não pode ficar tão abafada com as respectivas secreções resultantes da tatuagem que acabou de ser feita.

Feito isso, será hora de molhar o papel toalha e pressioná-lo de forma muito leve sobre a área tatuada, a fim de limpá-la. É imprescindível não esfregar o desenho.

Então, a pele deverá ficar livre, respirando por 10 minutos, para depois ser coberta por um plástico filme totalmente limpo.

Dica número 2

Quem quer fazer a tatuagem cicatrizar rápido de verdade deve aplicar o plástico filme de modo que ele não deixe brechas para a entrada de ar sobre o desenho, uma vez que deve-se evitar que agentes externos tenham contato com ele.

É preciso ter em mente que as agulhas utilizadas ferem a pele, e se cuidar de verdade para evitar qualquer tipo de infecção.

Dica número 3

Por fim, há também a dica de manter a hidratação em dia, ingerindo boas quantidades de água para revigorar as células. É comum, também, que os profissionais indiquem o uso de hidratantes e pomadas específicos para esse momento tão delicado.

Em resumo, os primeiros dias são focados em fazer a superfície da pele cicatrizar de forma saudável, sendo importante repetir o processo ensinado acima pelo menos 3 vezes, todos os dias.

Veja também: Estudo aponta efeitos horríveis do trabalho noturno em algumas pessoas

Qualquer dúvida deve ser tirada com um tatuador experiente

É válido lembrar, ainda, que este processo de fazer a tatuagem cicatrizar rápido pode ser composto pelos mais diversos tipos de dúvidas e, em todo caso, tais dúvidas devem sempre ser tiradas com um profissional da área.

A depender do caso, por sinal, o indicado é fazer isso pessoalmente, a fim de que a recuperação da pele seja analisada de forma mais eficaz.

Veja também: Como você fica quando está no limite? Astrologia responde