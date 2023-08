Misture estes 2 itens para desentupir o chuveiro em tempo recorde

O termo “desentupir o chuveiro” tende a gerar algumas dúvidas, uma vez que pode tanto se referir ao chuveiro propriamente dito quanto ao ralo por meio do qual a água escoa. Para muitas pessoas, por sinal, a área do box, como um todo, acaba sendo tratada como chuveiro.

No artigo a seguir, porém, o termo em questão será utilizado de forma a se referir ao ralo, que é essencial nos banheiros e ajuda qualquer pessoa a ter uma rotina de higiene pessoal mais completa, sem imprevistos desagradáveis.

Ocorre, porém, que não raramente a espuma dos shampoos e sabonetes, bem como os cabelos e outros tipos de sujeira, acabam se acumulando, levando ao entupimento do ralo e tornando necessária a iniciativa de encontrar formas de desobstruí-lo, de modo que a água possa voltar a escoar normalmente.

E a boa notícia é que isso pode ser feito por meio de poucos passos, de forma muito eficaz.

Toda obstrução que é visível, por sinal, pode ser removida com as próprias mãos do proprietário do imóvel: é só retirar a tampa que fica acima do ralo e inserir na cavidade um êmbolo de drenagem ou um fio removível, fazendo movimentos de cima para baixo, de modo que os detritos que estão presos sejam soltos.

Depois desse processo, há a dica de jogar água corrente no local, mas nem todo mundo quer recorrer a esta prática.

E é por isso que, a seguir, está detalhado um truque caseiro que pode ser usado nesse tipo de situação.

Atarefa de desentupir o chuveiro é mais fácil do que parece | Imagem: kevin Baquerizo / unsplash.com

Dica para desentupir o chuveiro de forma rápida e descomplicada

De acordo com os especialistas, utilizando apenas bicarbonato de sódio e vinagre branco já é possível desentupir o chuveiro.

Deve-se misturar meia xícara de cada um desses ingredientes, dentro de um recipiente que pode ser de tamanho pequeno e, logo depois, esta mistura tão simples deve ser despejada dentro do ralo, devendo ficar ali por pelo menos 15 minutos, para que possa agir devidamente.

Terminado esse tempo, será gora de jogar água fervente dentro do ralo, de modo a enxaguá-lo e mandar embora todos os resíduos que ali estavam acumulados.

Já se não houver nenhuma boa quantidade de bicarbonato de sódio e de vinagre branco em casa, a dica é simplesmente usar água fervente no processo. Ela deverá ser despejada de forma lenta diretamente dentro do ralo, e irá facilitar a remoção dos resíduos que estiverem presos.

Ou seja: independentemente de qual seja a técnica escolhida, será possível desentupir o chuveiro e, então, desfrutar de um banho relaxante e sem imprevistos.

Veja também: Tanta gente colocando cebola no freezer e você não sabe o porquê disso

Dica para desentupir o chuveiro propriamente dito

Por fim, caso seja literalmente o chuveiro que esteja entupido, também é possível reverter o problema.

Esse entupimento pode acontecer em diversas casas e, a depender do modelo deste item, basta desencaixar a parte da saída de água e, então, limpar os buraquinhos com um palito de dente ou um pedacinho de arame, por exemplo.

Veja também: Nubank liga para os clientes? Veja quando isso é apenas golpe