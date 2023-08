O que é, para que serve e como solicitar cartão de crédito adicional no Nubank?

Cartão adicional do Nubank – O Nubank introduziu um recurso que promete simplificar ainda mais a gestão financeira de seus usuários: o cartão de crédito adicional. Com ele, fica mais fácil dividir o limite de crédito com membros da família ou amigos, dando até mesmo a oportunidade para menores de idade aprenderem a gerir seu próprio dinheiro. Mas, o que esse novo serviço realmente oferece e como ele pode ser solicitado?

Os clientes do Nubank têm a conveniência de solicitar um cartão de crédito adicional para compartilhar o limite, permitindo que amigos ou familiares utilizem o valor disponibilizado. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Sobre o cartão de crédito Nubank

Seguindo a tendência de oferecer produtos financeiros práticos e acessíveis, o Nubank agora permite que seus clientes peçam um cartão de crédito adicional sem custos, bastando para isso que tenham uma conta ativa na instituição e já sejam detentores de um cartão de crédito da empresa, seja o tradicional ‘roxinho’ ou o Ultravioleta. O recurso torna possível compartilhar o limite do cartão principal com outra pessoa, o que pode ser particularmente útil para famílias que desejam, por exemplo, dar um cartão a um filho adolescente para que ele comece a ter mais autonomia financeira.

Curiosamente, o Nubank permite que esse cartão adicional seja disponibilizado para filhos que tenham entre 10 e 17 anos, desde que os menores já possuam uma conta na instituição, aberta por um responsável legal. Isso pode ser uma ferramenta de educação financeira muito útil, ajudando jovens a compreenderem melhor como administrar seus recursos antes de alcançarem a maioridade.

No entanto, existem algumas ressalvas que os titulares de contas devem ter em mente. Primeiramente, cada cliente tem direito a apenas um cartão adicional. Além disso, todos os gastos feitos com esse cartão adicional serão contabilizados na fatura do cartão principal do titular da conta. Isso significa que o responsável pela conta principal também será responsável pelo pagamento da fatura do cartão adicional. Os gastos, portanto, são unificados na mesma fatura e têm o mesmo dia de vencimento, o que facilita o controle financeiro do titular da conta.

Como solicitar

Para solicitar esse cartão adicional, os clientes devem acessar o aplicativo do Nubank e seguir um processo bastante simples e intuitivo. Na tela inicial, é preciso selecionar a opção “Meus cartões” e, em seguida, clicar em “Pedir cartão adicional”. Depois, o solicitante deverá fornecer algumas informações sobre a pessoa que será beneficiada com o cartão, como CPF e o tipo de relacionamento que possui com ela. Se desejar, o titular também pode estabelecer um limite de gastos para o cartão adicional. Feito isso, resta apenas aguardar a entrega do novo cartão, que pode ser acompanhada pelo aplicativo.

Em um cenário econômico em que a gestão eficiente dos recursos financeiros se faz cada vez mais crucial, essa nova funcionalidade oferecida pelo Nubank surge como mais uma ferramenta que visa empoderar seus usuários. Ela permite maior controle sobre os gastos e oferece uma forma prática e segura de partilhar recursos financeiros com pessoas próximas. No entanto, é fundamental que os usuários estejam cientes das responsabilidades que vêm com esse compartilhamento, principalmente quando envolvem menores de idade. Afinal, o titular da conta é quem arcará com todos os gastos realizados através do cartão adicional. É um serviço que, como toda novidade, requer uso consciente e planejamento financeiro.

