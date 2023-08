Ninguém acreditava, mas este produto de limpeza é o ingrediente poderoso para cabelo branco

Os cabelos grisalhos costumam surgir por conta da deficiência de melanina nos fios, e não raramente são um forte sinal de envelhecimento. Afinal, com o passar dos anos a produção da melanina de fato tende a diminuir. Para muitas pessoas, por sinal, ver os primeiros fios brancos é um verdadeiro pesadelo, mas a boa notícia é que um produto de limpeza bem famoso pode atuar na luta contra esse “problema”.

Por meio desse produto, e de outros ingredientes igualmente simples e fáceis de encontrar, é possível criar uma ótima tintura caseira, conforme será explicado no decorrer do artigo a seguir.

Usar produto de limpeza no cabelo? Sim: esta é a dica! | Imagem: wayhomestudio / freepik.com

Sim: um simples produto de limpeza pode atuar de forma formidável nos cabelos brancos

De modo geral, é muito importante não recorrer ao uso das tinturas artificiais que, mesmo sendo muito famosas por conta das marcas fabricantes, costumam ter amônia nas fórmulas, e a mesma, com o passar do tempo, deixa qualquer cabelo mais quebradiço e mais fraco.

Logo, as melhores alternativas são as opções naturais, que podem ser preparadas tranquilamente em casa, utilizando limão, cebola e um produto de limpeza muito potente: a pasta de dente.

De acordo com os especialistas em cuidados capilares, este produto é composto pelo sorbitol, que nada mais é do que um espessante capaz de deixar o cabelo bem macio. Nele também está presente a sílica, que preserva a cor por muito mais tempo e, portanto, evita que novos fios brancos apareçam, isso sem contar o fato de que ela combate a queda.

Como se tudo isso ainda não bastasse, este produto de limpeza dentária, que não raramente pode ser usado em outros tipos de limpeza, também é composto por dióxido de titânio que, por sua vez, dispersa e absorve os temidos raios solares, mantendo a proteção capilar em alta.

Como preparar e usar a tintura caseira que tem um produto de limpeza como ingrediente

O primeiro passo para preparar a tintura em questão não poderia ser mais simples, bastando separar os seguintes ingredientes:

Pasta de dente (1 colher de sopa)

Cebola roxa (1 unidade)

Limão (1 unidade)

Já o passo a passo para a preparação propriamente dita está abaixo:

1. Ralar bem a cebola e passá-la por uma gaze coadora, guardando seu extrato dentro de um pote de vidro;

2. Depois, acrescentar o suco do limão e, também, a pasta de dente;

3. Por fim, misturar tudo muito bem, para virar algo homogêneo.

E, por fim, a o modo correto de aplicação, que deve ocorrer da seguinte forma:

1. Aplicar a mistura em questão no couro cabeludo, fazendo massagens circulares delicadamente;

2. Deixar a tintura caseira famosa por remover fios brancos agindo por exatos 50 minutos;

3. Depois, retirá-la do cabelo por meio de uma lavagem com água e com shampoo.

Por meio desta tinta barata, e que ainda pode ser feita com um produto de limpeza tão simples, os fios brancos acabarão ficando no passado.

