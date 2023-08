Novos formatos do texto serão colocados dentro do WhatsApp; entenda

O site WABetaInfo, conhecido por antecipar atualizações do WhatsApp antes de sua liberação, revelou recentemente a descoberta de três recursos que estão sendo testados na versão beta do WhatsApp destinada ao desktop. Estas inovações estão focadas na formatação de texto e, se vierem a ser implementadas, darão aos usuários novas opções de edição textual. Confira mais detalhes do que está por vir na nova atualização, logo abaixo.

Mais atualizações à caminho

O renomado site WABetaInfo revelou recentemente a descoberta de três funcionalidades que estão sendo testadas na versão beta do WhatsApp destinada ao desktop. Estas inovações estão focadas na formatação de texto e, se vierem a ser implementadas, proporcionarão aos usuários novas opções de edição textual, somando-se aos já conhecidos recursos de negrito, itálico e tachado.

Na segunda-feira passada, dia 21, o portal compartilhou suas descobertas, que compreendem: o “bloqueio de código”, um recurso que visa a simplificação da vida dos programadores; “aperfeiçoamentos na função de citação”, que permitirá aos usuários realçar partes específicas de mensagens com maior facilidade; e a “criação de listas de itens”. Saiba mais sobre estes recursos, logo abaixo.

Versão beta explora novas funcionalidades

Em relação à primeira adição mencionada, o mecanismo de “bloqueio de código” busca auxiliar programadores que compartilham trechos de código na plataforma. Esta funcionalidade simplificaria o processo ao permitir que esses profissionais compartilhem segmentos de seus trabalhos sem perder a formatação original, melhorando, assim, a legibilidade.

A atual etapa de testes engloba a formatação de texto que possibilita aos usuários a criação de listas de itens. Caso esta novidade seja implementada, os usuários teriam uma maneira mais descomplicada e intuitiva de elaborar listas enquanto redigem mensagens. Atualmente, outras abordagens são viáveis, mas muitos enfrentam dificuldades nesta tarefa.

Concluindo nossa análise, uma função submetida a testes é a “citação”, que promete melhorias substanciais. A atualização permitirá que os internautas destaquem porções específicas de mensagens, revelando claramente a que trecho estão respondendo. Dessa forma, a continuidade contextual das conversas, tanto individuais quanto em grupo, será preservada.

Usuários do WhatsApp terão que esperar

É fundamental ter em mente que todas essas funcionalidades estão acessíveis somente na versão beta do WhatsApp para desktop. Até o momento, não foram fornecidos detalhes sobre a possível implementação desses recursos para o público geral. Nesse sentido, resta aos usuários aguardar os próximos passos que a equipe responsável pelo mensageiro adotará.

