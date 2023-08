4 sites usam IA e são diferentes de tudo o que você já viu

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser apenas uma definição de ficção científica para se tornar uma realidade presente em nosso cotidiano.

Assistentes virtuais como a Siri e a Alexa já são conhecidos por muitos, mas a IA vai além disso. Ela está presente em dispositivos inteligentes, como aparelhos smart e até mesmo em algumas páginas da web.

Diante de tantas possibilidades, você vai conferir uma lista com 4 sites que utilizam a IA que você precisa conhecer. Essas plataformas estão revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia. Saiba mais sobre como funcionam.

Assistentes virtuais são conhecidos, mas nada supera a inteligência . Foto: divulgação

Midjourney

O Midjourney chegou para transformar palavras em imagens impressionantes, tudo isso por meio da Inteligência Artificial.

Com o Midjourney, qualquer pessoa pode se tornar um verdadeiro artista em questão de minutos. Basta fornecer algumas palavras-chave e deixar que a IA faça o resto.

Ela irá interpretar e combinar as palavras de forma única, criando ilustrações personalizadas e envolventes. As possibilidades são infinitas, e os resultados são simplesmente surpreendentes.

Autodraw

No mundo cada vez mais digital, a criatividade não tem limites. E, agora, os amantes da arte e do desenho também podem contar com o Autodraw. Desenvolvido pela Inteligência Artificial, essa plataforma online está transformando rabiscos em verdadeiras obras de arte.

Assim como o MidJourney, o Autodraw oferece aos usuários a oportunidade de soltar a imaginação e criar desenhos incríveis. A grande diferença é que o Autodraw vai além: a Inteligência Artificial “adivinha” o que você está tentando desenhar e sugere opções prontas para completar a sua obra.

Ao acessar o site, os usuários são recebidos por uma página em branco, onde podem começar a rabiscar livremente. Além disso, a plataforma disponibiliza caixas de texto e formas, semelhantes às do famoso programa de edição de imagens, o Paint.

Talk to Books

O Google acaba de lançar o Talk to Books, um projeto inovador de Inteligência Artificial que promete revolucionar a maneira como nos relacionamos com os livros. Através dessa plataforma, os usuários podem “conversar” com as obras literárias, obtendo respostas e informações relevantes para suas perguntas.

Ao acessar o site books.google.com/talktobooks, os usuários podem digitar uma frase ou fazer uma pergunta, e a Inteligência Artificial do Talk to Books busca em mais de 100 mil obras literárias o trecho que melhor se encaixa como resposta no contexto dado.

Essa ferramenta permite que os usuários explorem o vasto universo dos livros de forma interativa e personalizada.

Magic Eraser

Agora os amantes da fotografia têm um motivo a mais para comemorar. Chegou ao mercado a Borracha Mágica, uma ferramenta incrível que utiliza Inteligência Artificial para apagar elementos indesejados de suas fotos.

Com apenas um upload da imagem na plataforma, é possível eliminar facilmente objetos maiores, como pessoas inteiras ou árvores, ou pequenos detalhes, como folhas no chão ou partes da calçada.

No plano gratuito, basta carregar uma imagem na Borracha Mágica e começar a editar. Porém, é importante lembrar que a resolução é limitada e os downloads dos resultados são restritos à resolução de 600px.

Para aqueles que desejam explorar todo o potencial dessa poderosa ferramenta, está disponível o plano “Pro” por apenas US$ 9,90 por mês ou US$ 95,88 ao ano. Com esse plano, você terá acesso a downloads ilimitados e poderá realizar edições em resolução completa.

