Todo mundo está colocando uma cebola no freezer; entenda os 3 motivos disso

Em um cotidiano tão corrido, conseguir economizar tempo em algumas tarefas é um grande passo para quem deseja terminar suas atividades cedo e ao chegar em casa, ainda conseguir descansar. Pensando nisso, várias pessoas decidiram fazer algo que ninguém esperava, isto é, colocar uma cebola no freezer, confira o motivo disso e quais os benefícios que essa ação pode trazer para toda a família, visto que a cebola é um ingrediente “universal” de várias receitas.

Saiba o motivo que está levando as pessoas a colocarem cebola no freezer | Imagem de 1195798 por Pixabay

Lágrimas? nunca mais.

Quem costuma cozinhar todos os dias, já deve ter se deparado com a triste situação de, ao cortar a cebola, começar a lacrimejar, tal sensação não é nada agradável, principalmente, pois é preciso ficar enxugando elas com a parte de trás das mãos.

Isso acontece por conta de uma substância presente na cebola, trata-se do ácido sulfúrico, ele é um gás que é liberado durante o processo de cortar a cebola e por conta disso, acaba irritando os olhos.

Ao irritar os olhos, é comum que apareçam lágrimas. Por isso, a principal dica é colocar as cebolas no freezer 15 minutos antes de cortá-las, a temperatura baixa faz com o gás não seja liberado e isso não irrite os olhos.

Nutrientes preservados

Além de eliminar o gás responsável pelas lágrimas, ao congelar a cebola e outros alimentos, é possível que a sua qualidade permaneça por um período prolongado. Isso significa que os aromas irão permanecer por um tempo maior.

Isso acontece graças a um fenômeno que ocorre antes do congelamento, isto é, o choque térmico. Para potencializar a ação, é importante colocar as cebolas em água fervente durante 120 segundos e após isso, já secá-las.

Por fim, coloque-as no congelador, de preferência, em sacos de congelamento, isso irá permitir que os seus aromas e sabores fiquem isolados.

Tempo é dinheiro

Atualmente, tempo é dinheiro, principalmente para quem mora em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, que para comprar alguns itens, precisa se deslocar grandes distâncias. Para essas pessoas, congelar a cebola e outros alimentos, é uma verdadeira ajuda.

Pois além de conservar o aroma e o sabor, também permite que os nutrientes fiquem sempre presentes no alimento, não necessitando ir várias vezes na feira a fim de comprar produtos frescos para usá-los.

Caso queira ainda mais praticidade, é possível picar as cebolas e outros alimentos antes de congelar, além disso, separando em porções, fica mais fácil usá-las no momento de preparar os alimentos. E tornando o processo de preparação das refeições ainda mais prático.