O que muda e qual é o melhor pra você? Uber ou 99

Na decisão entre escolher a Uber ou a 99 como plataforma para atuar como motorista, existem diferenças que podem influenciar na escolha. Muitos motoristas optam por trabalhar exclusivamente com uma delas, enquanto outros diversificam sua atuação, incorporando várias plataformas do mercado. Então, quais são as distinções entre essas duas principais líderes no setor de aplicativos de mobilidade?

Qual é a diferença?

Em primeiro lugar, a Uber e a 99 têm diferentes abordagens em relação ao cadastro e às exigências para seus motoristas. A Uber, por exemplo, normalmente exige que o motorista tenha um veículo fabricado a partir de determinado ano e atenda a outros requisitos de qualidade e segurança. Já a 99 pode ser mais flexível em relação ao ano do veículo, o que pode atrair motoristas com carros mais antigos.”

Além disso, as tarifas e formas de pagamento podem variar entre as duas plataformas. A Uber, muitas vezes, oferece tarifas dinâmicas, que aumentam quando a demanda é alta, enquanto a 99 tende a ter uma estrutura de preços mais fixa. Quanto ao pagamento, a Uber costuma repassar o valor das viagens de forma mais rápida, muitas vezes no mesmo dia, enquanto a 99 pode demorar um pouco mais para efetuar os pagamentos.

Vamos analisar a cobertura e a disponibilidade dos serviços.

A Uber é reconhecida por sua ampla abrangência global. De acordo com a empresa, ela está presente em todos os estados do Brasil e já opera em mais de 150 cidades no país.

No caso da 99, também há uma abrangência nacional, porém, em alguns estados, como Mato Grosso e Roraima, a plataforma limita seu serviço às capitais.

Embora tanto a Uber quanto a 99 ofereçam serviços de transporte, existem diferenças notáveis em termos de funcionalidades e recursos.

A Uber, por exemplo, disponibiliza opções como Uber X, Uber Bag, Uber Black e outras, permitindo aos usuários escolher o tipo de veículo e serviço que melhor atende às suas necessidades.

A 99 também oferece diferentes categorias, como 99Pop, 99Comfort e 99Top, cada uma com características específicas em relação ao tipo de veículo e ao nível de conforto oferecido.

Quem paga mais?

Os custos associados aos serviços podem variar entre as plataformas Uber e 99, e essa variação pode depender da cidade em que operam e da demanda presente.

Ambos os aplicativos frequentemente oferecem promoções e descontos como parte de suas estratégias para atrair tanto usuários quanto motoristas.

Quando questionado sobre qual das duas plataformas é a preferida, o motorista Flávio Leandro, de 37 anos, foi enfático ao mencionar a inDrive, mas entre as duas maiores, ele destacou a Uber como a “melhorzinha”.

Os repasses financeiros funcionam da seguinte maneira:

Uber: A taxa cobrada varia entre 1% e 40%. A Uber fecha os extratos dos ganhos dos motoristas semanalmente, às segundas-feiras, às 4h da manhã no horário local. Os valores são transferidos para a conta bancária cadastrada, embora esse processamento possa levar até 3 dias úteis.

99: A média da taxa de cobrança é de 19,99% por corrida, mas a plataforma segue as seguintes diretrizes:

Se a taxa média semanal for de 30%, o motorista recebe um reembolso proporcional à diferença entre 30% e 19,99%. Se a taxa média semanal for de 25%, o motorista recebe um reembolso proporcional à diferença entre 25% e 19,99%. Se a taxa média semanal for de 15%, o motorista não recebe reembolso, pois a taxa semanal ficou abaixo de 19,99%. No final das contas, a divisão de repasses é quase igual entre as duas plataformas. As promoções sazonais oferecidas por cada uma podem ser um fator compensatório para os motoristas.

