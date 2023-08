Loucura! App 99 dará desconto de 50% e mais vantagens; entenda

O app 99, famosos por viagens acessíveis via aplicativo para smartphones está fazendo aniversário e anunciou grandes vantagens e promoções imperdíveis para os clientes mais fiéis, fazendo com quem ganhe o verdadeiro presente de aniversário seja o próprio passageiro. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre as inúmeras vantagens oferecidas pelo App 99 neste mês.

Aplicativo 99 dará desconto de até 50% e mais vantagens. | Foto: Reprodução

App 99 faz aniversário, mas quem ganha presente é você

Para marcar seu terceiro ano de presença no Brasil, a 99Pay revelou recentemente um novo recurso emocionante: a Central de Recompensas. Este inovador programa tem como objetivo proporcionar aos usuários da plataforma de carteira digital uma série de vantagens, incluindo cashback, descontos exclusivos e ofertas especiais.

A fim de aproveitar ao máximo esses benefícios, os clientes são convidados a participar de missões personalizadas, adaptadas às suas preferências individuais.

Vantagens imperdíveis no aniversário de 3 anos da 99Pay

Um exemplo notável das recompensas oferecidas é a chance de ganhar até R$ 30 em descontos aplicáveis a viagens, boletos e recargas de celular, simplesmente ao criar uma carteira virtual dentro do aplicativo 99Pay.

Além disso, os consumidores têm a oportunidade de adquirir cupons de desconto, variando de 30% a 50%, ao pagar boletos por meio do saldo disponível em suas contas 99Pay. É importante enfatizar que todos esses benefícios estão acessíveis exclusivamente por meio do aplicativo da 99.

Estimulando o Engajamento dos Usuários

Clarissa Brasil, a líder do departamento de marketing da 99Pay, destacou a importância da Central de Recompensas em incentivar os usuários a tomarem medidas para aumentar a segurança de suas contas. Ao completar etapas como a verificação de identidade na plataforma, os usuários podem desbloquear benefícios adicionais.

Desde a implementação da Central de Recompensas, foi percebido um aumento notável nas verificações de segurança, indicando uma participação mais ativa por parte dos usuários na proteção de suas contas.

Três anos de atuação no Brasil

Essas iniciativas especiais fazem parte das comemorações do terceiro aniversário da 99Pay no mercado brasileiro e estarão disponíveis aos usuários até o dia 27 de agosto. Importante ressaltar que, mesmo após essa data limite, novas missões serão regularmente enviadas aos clientes, garantindo que a Central de Recompensas permaneça em pleno funcionamento.

Por fim, após o término da promoção em 27 de agosto, a empresa conduzirá uma avaliação abrangente do desempenho do programa. Apesar de o anúncio da campanha não ser mais fixado na tela inicial do aplicativo após essa data, a funcionalidade da Central de Recompensas continuará disponível. Isso visa a manter o engajamento dos clientes e a continuar surpreendendo-os com vantagens agradáveis relacionadas ao serviço de transporte oferecido pela 99.

