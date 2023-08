O WhatsApp apresentou ao público, na última quinta-feira (17), uma atualização que muitos usuários estavam aguardando com enorme expectativa. A possibilidade de compartilhamento de imagens em alta resolução. A seguir, entenda como funciona o recurso, e aprenda a usá-lo de uma maneira realmente inteligente.

WhatsApp finalmente atendeu a uma das principais demandas dos usuários. | Imagem: rawpixel.com / freepik.com

Enfim, o que todos queriam no WhatsApp

Na última quinta-feira (17), o WhatsApp lançou a mais recente atualização, que trouxe consigo um dos recursos mais aguardados por seus usuários: a capacidade de compartilhar imagens em alta resolução. Isso significa que agora é possível enviar fotos em HD diretamente pelo aplicativo, permitindo um compartilhamento de imagens com qualidade superior.

Como ter acesso ao novo recurso?

O principal propósito por trás dessa atualização é oferecer aos usuários uma opção adicional para compartilhar suas fotos. Essa nova funcionalidade já está disponível para dispositivos Android, iOS e também na versão web do WhatsApp. No entanto, para aproveitar essa funcionalidade, é necessário garantir que a versão mais recente do aplicativo tenha sido instalada.

O quanto ‘pesa’ a foto

No entanto, ao compartilhar fotos em alta resolução, há algumas dicas fornecidas pelo próprio aplicativo que os usuários devem estar cientes:

Imagens em HD ocupam mais espaço de armazenamento interno no dispositivo;

Resolução de fotos comuns: 1280 x 960;

Resolução de fotos em HD: 4000 x 3000.

Apesar disso, essa novidade certamente será de grande utilidade para aqueles que desejam compartilhar imagens de alta qualidade sem recorrer a serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive. Agora, o compartilhamento pode ser feito diretamente através do WhatsApp.

Aprenda a enviar fotos em alta resolução

Para enviar fotos em alta resolução pelo WhatsApp, como mencionado anteriormente, é necessário ter a versão atualizada do aplicativo, especialmente em dispositivos móveis. No entanto, é importante observar que, embora o recurso esteja disponível para todos os usuários, a implantação pode ocorrer gradualmente.

A seguir, montamos um rápido e prático passo a passo sobre como usar essa nova funcionalidade. Confira:

Abra o WhatsApp e selecione o ícone de câmera ou compartilhamento em uma conversa individual ou de grupo;

Escolha uma foto em alta resolução da sua galeria;

Toque no botão “HD” que aparecerá na parte superior da tela e selecione a opção “Alta definição”;

Finalmente, envie a foto.

Após completar esses passos, o WhatsApp exibirá uma mensagem pop-up confirmando que a foto escolhida foi enviada em alta resolução. Dentro do próprio aplicativo, as fotos em alta resolução serão identificadas por um ícone “HD” no canto inferior direito. É importante ressaltar que esse recurso também é aplicável a fotos tiradas instantaneamente.

