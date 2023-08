Tomar água gelada tem consequências e você NÃO fazia ideia

Quem não adora aquela sensação revigorante de beber água gelada em dias escaldantes? É como se suas energias fossem renovadas de forma refrescante de prazerosa, certo? No entanto, é importante compreender que, apesar desse conforto momentâneo, o consumo de água gelada pode trazer consigo implicações para a saúde. A seguir, saiba 12 pontos importantes que podem fazer com que você repense a frequência com que toma água gelada no dia à dia.

Os Efeitos Adversos do Consumo de Água Gelada para a Saúde

É inegável que a sensação de refrescância proporcionada pela água gelada, especialmente em dias de calor intenso, é muito agradável. Entretanto, é crucial compreender que, apesar desse conforto momentâneo, a ingestão de água gelada pode acarretar efeitos negativos para a saúde.

A seguir, iremos citar algumas razões por trás desses efeitos e exploraremos como é melhor consumir água para evitar tais problemas.

Por que evitar o consumo de água gelada? Analisando 12 aspectos relevantes

Retardo na Digestão

Ingerir água gelada durante as refeições pode, de fato, retardar o processo digestivo. Isso ocorre porque a temperatura baixa pode solidificar os óleos e gorduras presentes no estômago, o que torna a digestão mais árdua e prolongada.

Desconforto Abdominal e Constipação

Mesmo quando consumida entre as refeições, a água gelada pode prejudicar a digestão. O frio tende a contrair os vasos sanguíneos, prejudicando a eficácia da absorção de nutrientes e afetando o trânsito intestinal. Isso pode resultar em sensações de inchaço e até mesmo constipação.

Sensibilidade Dentária Agravada

Indivíduos com sensibilidade dentária ou gengivas retraídas devem evitar a ingestão de água gelada. A baixa temperatura pode desencadear dores semelhantes a choques elétricos devido ao esmalte dentário enfraquecido e à estimulação das terminações nervosas.

Dores de Cabeça e Enxaquecas

O consumo de alimentos e líquidos muito gelados pode causar o que é popularmente chamado de “congelamento cerebral”, gerando dores de cabeça breves, porém intensas. Para aqueles que já sofrem de enxaquecas, a água gelada pode até mesmo agravar os sintomas.

Aumento de Problemas Respiratórios

A ingestão de água gelada pode levar a um resfriamento do corpo, estimulando o aumento na produção de muco. Isso, por sua vez, pode resultar em coriza e aumentar a predisposição a infecções relacionadas ao sistema respiratório.

Desvio de Energia

O consumo de água gelada desencadeia uma queda na temperatura corporal, levando o organismo a trabalhar para reestabelecê-la. Esse processo requer energia que, normalmente, seria utilizada para outras funções vitais.

Impacto no Ritmo Cardíaco

Estudos revelam que a ingestão de água extremamente gelada pode reduzir a frequência cardíaca, devido à estimulação do nervo vago. Isso pode gerar desconforto, embora não apresente um risco direto de infarto.

Complicações Pós-Exercício

A ingestão de água gelada após a prática de exercícios físicos pode causar um choque térmico, resultando em desconfortos estomacais ou problemas digestivos.

Desconforto Articular

Pessoas que sofrem de doenças articulares, como reumatismo, podem experimentar dores articulares ao consumir água gelada.

Interferência na Eficácia Medicamentosa

A água gelada retarda o processo de digestão, podendo impactar a absorção e eficácia de medicamentos.

Efeitos na Gravidez e Menstruação

Embora a ingestão de água gelada durante a gravidez não apresente riscos significativos para a gestação ou o parto, ela pode agravar problemas digestivos, comuns nessa fase. Da mesma forma, durante a menstruação, a água gelada pode piorar distúrbios digestivos, ainda que não afete o fluxo menstrual.

Dica Útil: aproveitando os benefícios da água fria

Mas nem tudo é ruim em beber água gelada. Obviamente, também existem os benefícios. Por exemplo, ela pode aliviar hemorroidas, reduzir o desconforto de pernas pesadas ou até mesmo contribuir para melhorar a qualidade do sono.

