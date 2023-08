Surpresa GERAL! Novidade da Uber deixa corridas mais baratas; veja

A empresa Uber já se tornou uma verdadeira referência dentro do setor de transportes, mais especificamente no que diz respeito aos transportes por aplicativo. Ela revolucionou esse mercado e, agora, mais uma vez tem tudo para melhorar um pouco mais a forma como as pessoas se locomovem todos os dias.

E isso ocorre por meio de uma nova funcionalidade que acabou de ser lançada, abrindo as portas para mais economia e colaboração no que diz respeito às experiências de viagem por meio do app.

Agora, o famoso compartilhamento não estará mais restrito somente aos pontos de parada que são solicitados durante o trajeto: com o novo recurso, os passageiros passaram a ter a chance de dividir tanto a corrida propriamente dita, quanto os custos ligados a ela, tornando cada viagem muito mais acessível.

Mais detalhes sobre essa super novidade da Uber podem ser conferidos por meio da leitura a seguir.

O que saber sobre a nova funcionalidade lançada pela empresa Uber

Essa novidade surpreendente, anunciada pela Uber, tem um grande potencial para causar um impacto positivo na vida de todas as pessoas que utilizam o aplicativo, proporcionando a elas uma economia significativa.

De acordo com informações que a própria empresa forneceu, o preço final de cada viagem pode ficar até 30% menor, quando comparado ao preço cheio que seria aplicado no caso de a viagem ser solicitada de forma separada.

E esta não deixa de ser uma perspectiva no mínimo emocionante para todos aqueles passageiros que procuram formas de manter as despesas otimizadas, sem que a qualidade das viagens seja comprometida.

Bem diferente do recurso “Uber Juntos”, por meio do qual é possível dividir as viagens com passageiros desconhecidos, a nova funcionalidade possui um foco um tanto mais íntimo. Ela foi criada com o intuito de permitir que os passageiros que já se conhecem e estão saindo de lugares diferentes consigam compartilhar os trajetos.

Ocorre de forma muito eficaz e simples: até 4 pessoas podem usufruir da mesma viagem, não importa qual seja a localização inicial.

Porém, existe um pré-requisito imposto pela Uber: o destino escolhido pelos passageiros obrigatoriamente precisa ser o mesmo, sendo que a divisão dos custos é mais um aspecto muito atraente do novo recurso.

O preço total relacionado à corrida é dividido entre todos os passageiros, de modo que fique justo para todos eles.

E o uso do recurso em questão não poderia ser mais descomplicado: basta que uma das pessoas assuma a iniciativa de criar a corrida, definindo qual será o ponto de partida e qual será o destino.

Feito isso, o aplicativo irá permitir a geração de um link que deverá ser compartilhado com os demais passageiros, que deverão colocar suas respectivas localizações. Com essas informações em mãos, será hora de o sistema criar a melhor rota, para otimizar todo o percurso.

Mais detalhes sobre o novo recurso da Uber

Até o momento, a nova funcionalidade está disponível somente em algumas cidades, a exemplo de Porto Alegre, Natal, Recife e Macapá.

Porém, estima que muito em breve ela estará em outros locais do país, conforme mais passageiros descobrem os benefícios dessa inovação tão colaborativa e inteligente.

