Ninguém sabe! Estes 5 ingredientes fazem milagre na água da limpeza

O serviço diário na limpeza de uma casa não é uma tarefa fácil, principalmente quando o assunto é sobre a limpeza do piso, pois exige dedicação, produtos certos dependendo do estilo do piso, e assim por diante. Porém, para você parar de sofrer trouxemos uma dica infalível para te ajudar a ter ótimos resultados com ingredientes simples que, com certeza, tem na sua cozinha.

Acompanhe o texto para conhecer 5 ingredientes que podem ser adicionados na água para te ajudar a limpar o piso além de proporcionar um ambiente cheiroso e limpo. Vale ressaltar que esses ingredientes são baratos.

confira 5 ingredientes para te ajudar a limpar o piso. Imagem: rawpixel / FreePik

5 ingredientes caseiros que podem te ajudar a limpar o piso da sua casa

Ingredientes:

1 balde de água morna (cerca de 5 litros)

1/2 copo de vinagre branco

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

Suco de 2 limões

1 mão cheia de sal grosso (aproximadamente 3 colheres de sopa)

10-15 gotas de óleo essencial de eucalipto.

Como preparar essa mistura?

O primeiro passo é encher o balde com água morna até chegar ¾, depois adicione o vinagre branco, esse ingrediente vai ajudar a neutralizar o mau cheiro, funciona como um desinfetante natural. Em seguida, coloque devagar o bicarbonato de sódio, tome cuidado e adicione lentamente, pois o bicabornato junto com o vinagre pode dar uma reação efervescente.

Assim que isso diminuir, esprema o suco do limão na mistura, o limão vai dar um ar refrescante. Coloque o sal na mistura, ele vai ser como um esfoliante natural para remover as sujeiras.

Por fim, adicione o óleo essencial de eucalipto para formar um aroma agradável e até mesmo duradouro.

Como aplicar no piso?

A aplicação é simples, mergulhe um esfregão ou o pano na mistura desses ingredientes e depois torça um pouco para não ficar enxarcado e limpe o piso, dê uma esfregada nas áreas mais sujas, feito isso, passe um pano limpo e úmido para tirar qualquer resíduo desses ingredientes da mistura.

O chão da nossa casa é essencial estar limpo, pois quando entramos na casa ou até mesmo recebemos visita é no piso em que ela vai pisar, e quando está sujo é bem notório e desconfortável. Por isso, usando essa dica vai te ajudar a manter o piso limpo e sem gastar muito dinheiro com produtos caros de limpeza.

A rotina da dona casa já é exaustiva o porquê não usar truquês que podem facilitar o dia a dia.

