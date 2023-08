Aprenda a comprar no AliExpress sem ser taxado com facilidade

Evite as taxas do AliExpress – Comprar produtos internacionais pela internet virou moda entre os brasileiros, mas a empolgação inicial pode ser rapidamente amortecida pelo susto das taxas alfandegárias. Se você é um desses consumidores sedentos por novidades de plataformas como a AliExpress, esse cenário é bem familiar. Mas como fazer essas compras sem se deparar com taxas inesperadas ou, ainda, como contestar taxações consideradas abusivas? Essas são perguntas que trazemos respostas a seguir, em um mergulho pelo mundo das compras internacionais online.

As normas vigentes no Brasil preveem que importações cujo valor não exceda US$ 50, ou aproximadamente R$ 250, estão isentas de tributos. No entanto, o panorama muda para compras acima deste patamar, que podem ser gravadas com um imposto de importação de 60% sobre o valor total. Ainda que essas regras sejam claras, há formas de minimizar o risco de ser surpreendido por essas taxas ao comprar na AliExpress.

Manter o valor total das compras abaixo do limite de US$ 50 é uma das formas mais eficazes de garantir a isenção da taxa. Se a sua intenção for comprar diversos produtos que ultrapassem esse montante, uma tática é dividir as aquisições em pedidos separados, que fiquem abaixo da cifra de isenção. Essa estratégia pode ser especialmente útil em períodos de alta demanda de importações, como é o caso da Black Friday ou das festas de fim de ano, quando o volume de mercadorias entrando no país torna mais difícil para a Receita Federal realizar uma fiscalização aprofundada de cada encomenda.

Outra maneira de voar sob o radar da alfândega é optar por métodos de envio que costumam atrair menos atenção. Isso geralmente significa escolher o frete padrão em detrimento de métodos expressos, que são mais visados pelas autoridades fiscais.

E se eu for taxado?

Mas o que fazer se, apesar dessas estratégias, o consumidor se deparar com uma taxa que considera injusta? Nesse caso, há recursos disponíveis para contestar o valor. Uma delas é recorrer ao portal “Minhas Importações” no site dos Correios, onde é possível abrir uma reclamação. Caso você opte por não pagar a taxa e abdicar do produto, também é fundamental que se solicite o reembolso junto à AliExpress para evitar que o produto seja leiloado e o reembolso não seja processado pela plataforma.

Portanto, embora as taxas alfandegárias possam ser um obstáculo na busca por produtos internacionais, há uma série de medidas que os consumidores podem tomar para minimizar esse risco ou contestar taxas que considerem inadequadas. Com estratégias bem planejadas e informação, é possível navegar pelas águas, por vezes turbulentas, das compras internacionais online, sem abrir mão do prazer de adquirir produtos do outro lado do mundo.

