COMEÇOU! Inscrições para concurso mais aguardado do momento (salário de R$ 26 mil)

Para quem esperava ansiosamente por este concurso, enfim, a hora chegou. Exatamente a partir das 16h desta segunda-feira (28), começará o período de inscrições para o concurso público promovido pela Câmara dos Deputados. Este concurso oferece um total de 140 vagas imediatas, bem como oportunidades em cadastro de reserva.

O concurso mais aguardado

Foi dada a largada, a partir das 16h desta segunda-feira (28), para o período de inscrições para o concurso público promovido pela Câmara dos Deputados. Este concurso oferece um total de 140 vagas imediatas, bem como oportunidades em cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 26,1 mil e R$ 34,8 mil, dependendo do cargo escolhido.

Prazo para inscrição e valores

A inscrição pode ser efetuada até as 16h do dia 4 de outubro, acessando ao site da banca organizadora. Os valores das taxas de inscrição oscilam entre R$ 95 e R$ 120, com prazo para pagamento até o dia 5 de outubro. Candidatos que integram o Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa até o dia 30 de agosto.

Provas em dezembro

Todas as vagas disponibilizadas pelo concurso são destinadas ao trabalho em Brasília. As provas estão agendadas para dezembro e serão realizadas em todas as capitais do Brasil. O concurso terá validade de 2 anos, contados a partir da publicação do resultado, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

A realização das provas serão distribuídas por dois domingos (3 e 10 de dezembro), de acordo com os editais correspondentes. O candidato a qualquer um dos cargos precisará passar por provas objetivas e dissertativas, com a possibilidade de etapas adicionais conforme a especialidade escolhida.

Os editais

Os interessados encontrarão 4 editais distintos, divididos em grupos de cargos efetivos:

Edital 1: analista legislativo com foco em contabilidade, informática legislativa e administração de material e patrimônio;

Edital 2: analista legislativo, abrangendo áreas como serviço social, enfermagem, farmácia e medicina;

Edital 3: analista legislativo com foco em atividades técnicas legislativas;

Edital 4: analista legislativo com foco em consultoria (tanto legislativa quanto em orçamento e fiscalização financeira).

Cargos e salários

Diversos cargos estão contemplados, incluindo:

Analista Legislativo – Contador, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico ou Técnica Legislativa (carga horária de 40 horas semanais): R$ 26.196,30;

Analista Legislativo – Médico (carga horária de 30 horas semanais): R$ 26.196,30;

Analista Legislativo – Consultor Legislativo ou Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira (carga horária de 40 horas semanais): R$ 34.812,19.

Cronograma do concurso

O cronograma do concurso é o seguinte:

Divulgação do edital: 23/8

Período de Inscrição: 28/8 a 4/10

Aplicação das Provas: 3/12 e 10/12

