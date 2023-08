Você usa o álcool certo na limpeza? Descubra qual é

O álcool industrializado possui composições diferentes, e por esse motivo são categorizados como metílico, etílico e isopropílico. Sendo assim:

O metílico é amplamente empregado como solvente industrial, é inclusive a base para a acetona.

Já o etílico é o mais conhecido e pode ser o mais consumido. Isso porque é o álcool das bebidas alcoólicas. Nesse sentido, ele se divide em fermentado e destilado.

Mas, afinal, qual tipo de álcool correto e como pode ajudar na limpeza da casa? Também chamado de 2-propanol ou isopropanol, o álcool isopropílico é o mais indicado para as limpezas domésticas.

Sua composição química (C3H8O) está presente em inúmeros produtos de limpeza, mas ele também pode ser utilizado individualmente.

O valor do seu litro custa cerca de R$35 reais, porém é vendido em frascos menores e mais baratos. É possível encontrá-los pelo valor que varia entre R$12 reais e R$16 reais.

Como usar o álcool isopropílico em casa?

1. Espelhos e janelas — se você está cansado das marcas dos espelhos e janelas da sua casa, misture o álcool com água destilada e uma colher de sopa de vinagre em um borrifador e use a mistura nessas superfícies.

2. Computadores, tablets e celulares — utilize um pano de microfibra sem fiapos e umedeça com poucas gotas do álcool. Nesse caso, não se esqueça de conferir as instruções do fabricante do eletrônico.

3. Fogão e geladeira — misture 50 ml de água quente e 50 ml de álcool em um recipiente e utilize o pano de microfibra para limpar fogão, geladeira e outros eletrodomésticos engordurados.

4. Purificador de ar — em um recipiente de um litro, coloque 750 ml de água e 250 ml de álcool. Escolha um óleo essencial e adicione até 20 gotas e empregue como purificador de ar.

5. Eliminação de manchas — aplique algumas gotas do álcool em um pano e passe-o em superfícies com manchas de água, por exemplo, torneiras e louças.

6. Remoção de marcador permanente — use o álcool em uma toalha de papel e cada vez que uma parte da toalha absorver a tinta do marcador, troque para a parte limpa e siga até a superfície ficar sem manchas.

Para que serve o álcool na limpeza?

O álcool na limpeza pode ser um aliado. O produto é utilizado normalmente para limpar superfícies de alguns móveis (que sejam resistentes ao produto), eletrodomésticos, vidros, pisos e outros objetos.

Saiba como usar álcool corretamente na limpeza de casa a seguir.

Álcool 70% na limpeza de casa

Esse tipo de álcool pode ser usado durante a faxina mais pesada ou até mesmo na limpeza básica do dia a dia.

No entanto, ressaltamos que é preciso ter cuidado ao utilizar o produto, uma vez que ele é inflamável e não pode ser misturado com outros produtos de limpeza.

Como ele se tornou um item indispensável na pandemia de Covid-19, separamos algumas perguntas e respostas com as principais dúvidas de como usar álcool 70% na faxina de casa.

