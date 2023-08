Pode parecer loucura, mas você nunca fez ovo cozido do jeito certo

Sempre há algumas receitas que as pessoas realizam de maneira errada durante uma vida toda e nem percebem. É o caso da maneira correta de cozinhar os ovos, há pessoas que passaram a vida cozinhando errado, mas agora, será revelado o segredo para cozinhar o alimento, ele ficar na textura correta e no momento de tirar a casca, ela sair com uma grande facilidade, confira o passo a passo.

Aprenda a maneira correta de cozinhar ovos | Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Benefícios do consumo de ovos

O ovo sempre foi conhecido por fazer parte das grandes dietas, primeiro, porque ele é considerado o “alimento completo”, ao passo que possui um valor bem em conta. É fato que há 10 anos, ele já foi mais barato, entretanto, ainda encontra-se em um preço acessível.

O ovo é bastante usado para aumentar a massa muscular e ajudar na concentração das pessoas, por conta que é uma grande fonte de proteínas e de vitaminas do complexo B, elas são excelentes para fornecer energia. Ao passo que a Colina presente na gema, ajuda na concentração.

Outro fato é que ele auxilia na perda de peso, por conta que é rico em proteínas, o que permite que haja uma sensação de saciedade, aliado a isso, melhora o sistema imunológico, pois é rico em vitaminas A, D e do complexo B.

O que é preciso para a casca sair facilmente?

Na casca do ovo, há uma membrana na parte interna, que se adere à clara. Com isso, quando o ovo está mantido em temperaturas menores, a membrana fica ainda mais firme na clara, o que acaba dificultando o processo de retirada da clara após o cozimento.

Com isso, já é de se imaginar que o inverso também é verdade, ou seja, caso o ovo seja exposto a temperaturas maiores, a adesão não será tão grande, o que irá permitir que a retirada ocorra de maneira mais fácil.

Isso acontece por conta que ao deixar o ovo em temperaturas maiores, a membrana citada acaba sendo relaxa, pois um espaço que só é possível ser visualizado por microscópio é criado.

Colocando a dica em prática

Agora todos já entenderam o que permite o ovo descascar mais fácil, portanto, para aplicar a dica, basta que a pessoa retire os ovos da geladeira antes de cozinhá-los, faça isso com uns 120 minutos de antecedência, o período citado já será suficiente para que a membrana citada relaxe.

A temperatura ambiente é a mais adequada para que a técnica seja colocada em prática, lembrando que não é ideal deixar os ovos fora da geladeira por um longo tempo, para manter sempre a segurança alimentar.

Já o tempo de cozimento, irá depender da maneira como a pessoa gosta de comer os ovos, se é com a gema mais durinha ou mais mole, portanto, é uma decisão mais particular.