Aprenda a preparar quiabo sem a gosma pegajosa; é fácil

O quiabo é um dos alimentos que fazem parte do extremo culinário de várias pessoas, ou alguém gosta muito ou não gosta de maneira alguma do alimento, isso ocorre na maioria das vezes por conta de uma baba que está presente no quiabo, tornando-o bastante pegajoso e com uma textura viscosa. Contudo, há um simples ingrediente que pode ser utilizado durante o preparo das receitas que retira essa baba e o torna ainda mais gostoso, saiba qual é.

Saiba a maneira correta de preparar o quiabo | Imagem de talib abdulla por Pixabay

Quais os benefícios do quiabo?

O alimento é excelente por conta de sua alta quantidade de fibras, o que ajuda bastante em todo processo digestivo. Além disso, promove a prevenção da constipação e permite que todo o trato gastrointestinal permaneça saudável e em plena homeostase.

Ele também é repleto de vitaminas C e K, o que permite que o sistema imunológico permaneça forte, também possui ação direta na coagulação sanguínea. Ao passo que suas propriedades antioxidantes promovem a eliminação dos radicais livres.

Por fim, há vários minerais essenciais, como magnésio, potássio e cálcio. Ao passo que suas fibras colaboram para a regulação dos níveis de glicose no sangue, o que torna um excelente alimento para quem possui diabetes.

Qual alimento é capaz de eliminar a baba?

A solução para eliminar a baba é bem simples e custa quase nada, trata-se do limão, uma fruta usada para várias finalidades, ela possui praticamente 1001 utilidades, em várias áreas do cotidiano das pessoas, usa-se o limão para alguma finalidade.

A substância presente no quiabo aparece por conta da mucilagem, que é um líquido com textura viscosa, que está presente nas células das plantas. A substância traz benefícios para as plantas, mas para usar o quiabo no dia a dia, acaba sendo prejudicial.

Isso ocorre porque a textura pegajosa atrapalha bastante durante o processo de preparação dele. Durante a história, vários métodos foram usados para tentar eliminar essa baba, até que encontraram o limão.

Passo a passo para eliminar a baba do quiabo utilizando limão

O limão possui propriedades cítricas, já que nele há o ácido cítrico, uma das funções do ácido é realizar a quebra da mucilagem, que por coincidência, está presente no quiabo. Portanto, para quebrar a substância do quiabo, basta seguir o passo a passo:

Pegue o quiabo e o lave em água corrente;

Corte suas extremidades;

Corte um pequeno pedaço de limão e passe-o na superfície do quiabo;

Deixe o quiabo descansando por alguns minutos;

Lave o quiabo novamente.

O processo em questão irá quebrar todas a mucilagem do quiabo e eliminar aquela baba presente na hora do preparo das receitas. Agora, ele ficará ainda mais apetitoso.