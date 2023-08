Descubra quanto você receberá no Caixa Tem em setembro

O Caixa Tem é sem dúvida alguma, um dos aplicativos mais revolucionários dos últimos anos, pois por intermédio dele, é possível efetuar o repasse de vários pagamentos para os brasileiros, sendo que isso anteriormente era um grande problema, pois a maioria das pessoas não tinham acesso a serviços bancários. E agora, para o mês de setembro, vários brasileiros terão direito a uma boa quantia, saiba o valor e quem irá receber.

Saiba o valor que os brasileiros irão receber pelo Caixa Tem em setembro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem irá receber os valores em setembro?

Os valores citados são provenientes do Bolsa Família, que é um dos maiores programas de transferência de renda do país, proporcionando um valor mínimo para todas as famílias, mensalmente, o que garante uma certa melhoria de vida e estabilidade.

Portanto, no mês de setembro, irá ocorrer uma nova rodada de pagamentos, como acontece todos os meses. Mas como trata-se de um programa tão volátil, sempre há novidades para serem anunciadas e dúvidas para serem esclarecidas.

A volatilidade do programa social, acontece por conta da quantidade de beneficiários que são assistidos, ao todo, são mais de 20 milhões, que todos os meses, recebem pelo menos R$ 600. Além disso, há meses estão ocorrendo vários cortes, portanto, são pessoas saindo e outras entrando.

Como está sendo calculado o valor do Bolsa Família?

A maneira como está sendo calculado o valor do Bolsa Família, faz com que ocorra uma grande equidade no pagamento, ou seja, cada núcleo familiar recebe um valor justo. Por exemplo, não é justo que uma família com 3 membros receba o mesmo valor que uma família com 8 membros.

Por conta disso, foi estabelecido uma renda mínima por pessoa, a saber, no valor de R$ 142. Portanto, todos os meses, é pago o valor de R$ 142 multiplicado pela quantidade de pessoas presentes na família. Caso na casa tenham 10 pessoas, o valor pago é de R$ 1.420.

Além disso, também há o pagamento de alguns adicionais, que buscam tornar a vida das famílias ainda mais confortável, por exemplo, há benefícios exclusivos para quem está gestante ou lactante, pois é um período bem sensível.

Quais adicionais estão sendo pagos?

Como salientado, há um valor base que é pago para as famílias, que é de R$ 600. Além dele, alguns adicionais tão são somados nessa conta, os valores são:

R$ 142 por pessoa (renda mínima);

R$ 150 por criança com idade inferior a sete anos;

R$ 50 por criança ou jovem com idade entre sete e 18 anos;

R$ 50 por gestante ou lactante.

Portanto, esses são os adicionais que estão sendo pagos. Através deles, é possível que famílias maiores recebam valores superiores a 1 salário mínimo.