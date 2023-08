É hora de dar TCHAU! Lista de celulares que perderão o WhatsApp a partir de 1º de setembro

Atualmente, um aplicativo que praticamente se tornou essencial em qualquer smartphone é o WhatsApp. No entanto, ao longo do tempo, tem havido um cenário em que o aplicativo não está mais disponível em alguns modelos mais antigos de computadores, devido à incompatibilidade. Por isso, os proprietários de dispositivos móveis antigos devem estar atentos à lista de celulares que deixarão de suportar esse famoso aplicativo a partir de 1º de setembro.

Mais detalhes

Vale ressaltar que o WhatsApp tem sido a aplicação de mensagens instantâneas mais amplamente utilizada em todo o mundo por muitos anos, tornando-se a principal via de comunicação entre os usuários de smartphones e, consequentemente, uma ferramenta indispensável para as atividades diárias.

Devido às atualizações frequentes e à evolução contínua do aplicativo, é comum que, a cada mês, o WhatsApp deixe de funcionar em um número significativo de telefones, uma vez que esses dispositivos não mais atendem aos requisitos mínimos necessários para garantir o bom funcionamento do aplicativo. Por essa razão, a partir do dia 1º de setembro, uma extensa lista de modelos de celulares não será mais compatível com o WhatsApp, impedindo que os usuários desses dispositivos continuem utilizando o aplicativo.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/25/trabalho/whatsapp-50/

Lista de celulares que vão perder o WhatsApp

A partir do dia 1º de setembro, celulares que utilizam sistemas operacionais anteriores ao Android 4.0.1 ou ao iOS 12, assim como versões mais antigas, não poderão mais acessar o WhatsApp. Diversos aparelhos das marcas LG, Samsung e iPhone estão incluídos na lista de dispositivos impactados por essa mudança. Segue abaixo a lista de smartphones que perderão a compatibilidade com o aplicativo:

LG:

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Duplo.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Proclamação.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

Samsung:

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy S3 mini.

Samsung Galaxy Trend II.

Huawei:

Huawei Ascend G74.

Huawei Ascend Mate.

Huawei Ascend Dz.

iPhone:

iPhone SE.

iPhone 6S.

iPhone 6S Plus.

Outros modelos:

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

Archos 53 Pálcio.

HTC Desejo 500.

Lagarta Cat B15.

Wiko Cink Cinco.

Wiko Darknight.

ZTE Grand S Flex.

ZTE V956.

ZTE Grand X Quad v987.

UMi X2.

Faea F1.

THL W8.

Esses dispositivos deixarão de ser suportados pelo WhatsApp devido às limitações técnicas e ao foco contínuo do aplicativo em sistemas operacionais mais recentes para proporcionar uma experiência de usuário mais eficiente e segura.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/25/noticias/mate-a-curiosidade-descubra-onde-seu-namorado-esta-atraves-do-whatsapp/

Mais sobre o WhatsApp

O WhatsApp é uma aplicação destinada a troca de mensagens instantâneas e realização de chamadas de voz, sendo utilizada principalmente em dispositivos móveis. Foi fundado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, dois ex-funcionários do Yahoo!. O aplicativo foi lançado em 2009 para o iPhone e se expandiu para outros sistemas operacionais, incluindo Android, BlackBerry, Windows Phone e Nokia S40.

O WhatsApp permite que os usuários enviem mensagens de texto, fotos, vídeos, documentos e fazer chamadas de voz e de vídeo gratuitas por meio de uma conexão com a internet. O aplicativo também oferece recursos como grupos, status e reações.

O WhatsApp é amplamente reconhecido como um dos apps de mensagens mais populares globalmente, contando com uma base de mais de 2 bilhões de usuários ativos. O aplicativo é particularmente popular em países em desenvolvimento, onde oferece uma forma gratuita e conveniente de comunicação.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/25/noticias/trabalho-whatsapp/