Dieta contra Alzheimer é revelada em nova pesquisa científica

Há quem diga que o ser humano é aquilo que ele come, caso coma alimentos saudáveis, terá uma melhor saúde do que aqueles que comem alimentos que não são tão saudáveis assim. Usando essa tese, pesquisadores desenvolveram um estudo que acabou revelando uma dieta que pode ser usada para diminuir os riscos do declínio cognitivo, ou seja, algumas demências possuirão uma chance menor de atingir os idosos, entenda.

Que dieta é essa?

Após 3 anos de estudos, pesquisadores conseguiram entender que padrões dietéticos podem influenciar no desenvolvimento ou não de doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer. Por isso, utilizar uma dieta correta, pode diminuir os riscos de desenvolver a patologia.

O padrão alimentar mais utilizado é a dieta MIND, que significa Intervenção Mediterrânea-DASH para Atraso Neurodegenerativo. Ela combina elementos presentes nas dietas mediterrâneas e elementos de dietas utilizadas para o controle da hipertensão.

E ao realizar algumas modificações na dieta, os pacientes que participaram do estudo, tiveram uma grande diminuição nas chances de desenvolver demências. O principal motivo disso é que na dieta, há a predominância de alimentos que possuem propriedades neuroprotetoras e antioxidantes.

Como funcionou o estudo?

O estudo em questão foi realizado por pesquisadores ingleses, que fazem parte do National Institute on Aging, após isso, os resultados obtidos foram publicados no The New England Journal of Medicine.

Ao todo, houve a participação de 1929 idosos, que ao iniciarem o estudo, não apresentavam problemas cognitivos, todavia, em suas famílias, havia o histórico familiar de demência. Com essa informação, dividiram o grupo em dois, uma parte seguiu a dieta e a outra parte não seguiu, apenas realizaram restrição calórica.

Após os três anos de estudos, os idosos que seguiram à risca a dieta proposta, mostraram uma grande melhora em testes cognitivos, claro, em comparação aos demais idosos que não seguiram a dieta.

Será possível prevenir a doença apenas com dieta?

Embora os resultados tenham sido satisfatórios, ainda não é possível afirmar que apenas com hábitos dietéticos seja possível evitar a patologia, que assola milhares de idosos em todo o mundo. Já que o Alzheimer é desencadeado por vários fatores, não apenas pela alimentação.

Contudo, aderir uma dieta saudável, como é o caso da dieta que foi proposta, é de suma importância e pode contribuir para uma melhoria na saúde de todos, principalmente se a dieta estiver aliada a exercícios físicos e visitas periódicas ao médico.

Caso o paciente tenha histórico de doenças do gênero na família, é importante procurar um profissional especializado, para passar as devidas orientações e principais maneiras de prevenir o aparecimento dos sinais.

