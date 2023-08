Por que você deveria desligar o modo escuro do celular?

Os usuários de smartphones sempre tentam buscar alternativas para utilizar os dispositivos móveis com uma maior facilidade, geralmente, o tempo só não é maior, por conta da fadiga que ocorre na visão do usuário por conta da exposição a luz. Contudo, há alguns anos, o modo escuro entrou em ação, tornando mais confortável a visualização da tela do dispositivo. Contudo, especialistas alertam para o perigo de utilizar a função no dia a dia, entenda.

Saiba o motivo que faz com que você desligue agora mesmo o modo escuro do seu celular | Imagem de Pexels por Pixabay

Dificuldade durante a leitura

No momento que o usuário opta por utilizar o modo escuro, as cores claras são substituídas por tons mais escuros, o que torna a visualização mais confortável para o usuário, todavia, nem tudo é tão benéfico assim.

Já que ao trocar os tons, pode ser que o contraste entre o texto e o fundo, fique prejudicado, o que torna a leitura um pouco mais difícil, além que a perda da nitidez acaba gerando uma grande fadiga visual.

Por conta disso, muitos usuários optam por aumentar o tamanho da fonte, para que a visualização fique melhor. Embora o modo escuro seja um verdadeiro refúgio para quem precisa passar horas olhando para uma tela, o modo escuro acaba prejudicando um pouco a produtividade.

Problemas relacionados com a tensão ocular

Outro problema, é quando o usuário decide usar o modo escuro em ambientes que também já estão escuros. Isso acaba prejudicando ainda mais a visão da pessoa e agravando sua tensão ocular.

Isso ocorre pois ao usar o modo escuro, a tendência é que a luz emitida pelos display seja acentuada, o que deixa a região com mais contraste do que o que está à volta.

Então, ao utilizar por muito tempo o modo, acaba sendo gerado um grande desconforto e irritação nos olhos, caso isso seja a noite, até mesmo problemas com insônia podem ser frequentes.

Quando utilizar o modo escuro?

Embora o modo escuro seja bastante popular, o uso prolongado dele pode gerar bastante problemas no longo prazo, aos seus usuários. Então, é possível que outras soluções sejam encontradas para amenizar o efeito da exposição à luz.

Geralmente, usa-se lentes com filtro azul, isso já ajuda a dar uma melhorada, é mais frequente usá-la em computadores, já que a exposição tende a ser maior. Todavia, na dúvida, procure um oftalmologista.

Ele poderá indicar qual a melhor lente para usar e quais os cuidados ter com os olhos, para evitar lesões e agravos à saúde ocular. Portanto, o ideal é haver um equilíbrio entre o uso do celular e o descanso da visão.