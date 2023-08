É por isso que suas plantas ficam com as pontas secas

Não é nem um pouco difícil encontrar pessoas que são simplesmente apaixonadas por plantas e que estão sempre em busca de dicas de como deixá-las cada vez mais belas e saudáveis. Inclusive, dentro desse contexto, vale citar que os cuidados necessários podem variar de acordo com cada tipo de planta. Mas, de modo geral, literalmente todas elas precisam de certo tipo de atenção, uma vez que podem se danificar com facilidade.

Seja por conta do clima, das pragas que atacam o jardim, ou mesmo por conta da irrigação, todas as espécies acabam ficando em risco, mais cedo ou mais tarde, sob olhares descuidados.

Inclusive, uma forte tendência entre as plantas de modo geral, de acordo com profissionais especializados em jardinagem, é o surgimento de pontas secas nas folhas, sendo este o principal assunto do artigo a seguir.

As plantas com pontas secas têm recuperação

Por que as plantas acabam ficando com as pontas das folhas secas, afinal

Os profissionais que trabalham com jardinagem afirmam que as amadas plantas, de modo geral, têm um sintoma de deterioração muito específico, que é um verdadeiro sinal de alarme: trata-se das temidas folhas secas. Logo, a dica principal é que o dono de cada planta escolha agir rapidamente, de modo a evitar que ela fique ainda mais ressecada, o que representa uma dificuldade muito maior de nutrição.

Vale frisar, ainda, que um dos principais fatores que podem levar a este ressecamento é justamente a falta de água: mesmo que a planta seja regada dentro do horário indicado, o sintoma em questão pode acabar aparecendo, sendo um claro sinal de que o adubo não recebeu a filtragem correta.

Portanto, os especialistas indicam também que a rega seja feita de forma moderada, e que pequenos espaços sejam abertos no solo, de modo que a planta consiga ficar no nível ideal de umidade novamente. Depois de alguns dias, já será possível notá-la voltando para a sua cor característica, dando adeus às folhas secas.

Ou seja: quem realmente quer prevenir esse tipo de problema definitivamente precisa reservar um tempo para checar como o sistema de drenagem de cada planta do seu jardim ou de seus vasos se encontra. Além disso, também se faz necessário adotar o uso de alguns elementos que são conhecidos por fornecer grande ajuda na hora de manter o solo e as plantas bem nutridos, a exemplo do enriquecedor de substrato e do húmus de minhoca.

Paralelo a isso, deve-se, ainda, verificar se as plantas podem, ou não, receber luz natural direta, e qual é o nível de resistência que elas costumam apresentar em relação ao vento.

Todos esses fatores, juntos, criarão um ambiente perfeito para que cada planta consiga crescer forte e com a aparência impecável.

Os cuidados vão muito além das plantas propriamente ditas

Por fim, vale frisar que os cuidados mencionados acima não são válidos somente para que as plantas deixem de ter folhas com as pontas secas e adquiram um aspecto estético mais interessante: elas também servem para manter os cães protegidos.

E isso ocorre por que, de acordo com especialistas, caso estes animais acabem ingerindo as folhas secas que caírem no chão, poderão adquirir diversas doenças.

