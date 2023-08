Compra taxada na Shein? Entenda o que fazer e se vale a pena pagar

Se você deseja importar ou apenas comprar produtos online, mas tem receio de ficar na situação em que a sua compra da Shein foi taxada, saiba que essa é uma preocupação comum. Infelizmente, ao utilizar plataformas online para realizar essas compras, estamos sujeitos às taxas.

No entanto, a boa notícia é que, nesses casos, algumas medidas podem ser tomadas para solucionar esse problema. Veja mais sobre forma de agir ao ter suas encomendas internacionais da Shein taxadas pela Receita Federal do Brasil.

Teve suas compras taxadas? Veja como agir ao pedir reembolso. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Compras internacionais pela Shein

A Shein é uma das melhores opções para efetuar compras online. A plataforma oferece a opção de te reembolsar metade do valor em que a sua compra foi taxada.

Além disso, caso você não deseje pagar parte da taxa, é possível devolver o produto comprado e receber de volta todo o valor do pedido.

O que fazer quando a compra da Shein for taxada?

Primeiramente, ao realizar uma compra internacional, é necessário saber se o seu pedido foi realmente taxado.

Para ter essa informação, basta acessar o site oficial dos Correios e, logo em seguida, clicar na opção “Minhas Importações”.

É importante ressaltar que, para conferir taxações no site dos Correios, é preciso acompanhar atentamente todo o rastreio do pacote e o prazo da entrega do mesmo.

Afinal, a possibilidade de taxação ocorre somente quando a compra chega em solo brasileiro.

Caso a sua encomenda for taxada, a Shein oferece duas opções de como agir nessas horas

1. Solicitar o reembolso de 50% da taxa para a Shein

Se você deseja optar por pagar a taxa e receber de volta metade desse valor, isso é possível. Para fazer essa solicitação, você precisará acessar o site dos correios e ir em “Minhas Importações”. Então, efetue o pagamento e salve o comprovante.

Após isso, entre no aplicativo da Shein, acesse o seu perfil e clique na opção “Suporte”. Lá, você encontrará a opção “Serviço ao Cliente”, clique nela.

Assim, você entrará em contato com o atendimento ao cliente e deverá encaminhar o comprovante do pagamento da taxa, solicitando o reembolso de 50% da mesma.

Após todo esse processo ser realizado, o pagamento do valor poderá ser reembolsado no método de pagamento utilizado.

Isso levará de 2 a 15 dias úteis ou será depositado em sua Carteira Shein, o que é mais rápido, pois leva somente 24 horas.

2. Solicitar a devolução do produto e reembolso total do valor

Essa opção é a ideal, caso você opte por não pagar a taxa. Para solicitá-la, basta ir ao site da Shein, acessar “Meus Pedidos” e, então, “Devolver Item”. Quando a solicitação for aprovada, um código de devolução será enviado para o seu e-mail.

Ao recebê-lo, salve-o e vá até a unidade dos Correios mais próxima de sua casa, informe o código e o pacote será enviado ao remetente.

