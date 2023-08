Uva-passa sofre preconceito, mas pode ser aliada importante na dieta

Uva-passa no arroz das noites natalinas é uma tradição que divide opiniões, no entanto, esse alimento vítima de injustos preconceitos proporciona muito mais benefícios do que qualquer um pode imaginar. E se você está buscando um aliado para aquela inalcançável dieta, a uva-passa é, sem dúvidas, uma escolha assertiva. Saiba mais detalhes sobre as vantagens do seu consumo, logo abaixo.

Uva-passa: saiba mais detalhes sobre as vantagens do seu consumo. | Foto: Reprodução: Pixabay

Odiada no Natal, aliada na dieta

O açúcar, embora não seja vetado para aqueles que buscam emagrecer ou adotar um estilo de vida saudável, demanda atenção no sentido de redução do consumo. Diminuir a ingestão desse alimento altamente processado é um passo relevante para a redução da gordura corporal e a mitigação de riscos associados a doenças, tais como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, esteatose hepática e certos tipos de câncer.

Para indivíduos que apreciam o sabor doce, evitando adoçantes artificiais, uma alternativa é a inclusão de uvas-passas em receitas como bolos, biscoitos, smoothies, iogurtes e outros pratos. Saiba mais sobre esse incompreendido alimento que pode ser um grande aliado para quem busca uma dieta saudável e balanceada, logo abaixo.

O quanto vale a uva-passa

Antes de mais nada, é importante compreender que as uvas-passas não são desprovidas de calorias ou açúcar. Essas frutas desidratadas contêm frutose, o açúcar natural das frutas, e, de fato, devido à desidratação, apresentam uma concentração maior de açúcar em relação às frutas frescas. Consequentemente, é aconselhável consumi-las com moderação.

Além de conferir doçura ao paladar, um punhado de uvas-passas proporciona diversos benefícios à saúde, incluindo auxílio na digestão e função intestinal adequada. Adicionalmente, elas são ricas em ferro e contribuem para a saúde óssea. Meia xícara de passas fornece cerca de 3,3 g de fibras, o que corresponde a 10% a 24% da ingestão diária recomendada, variando conforme a idade e o gênero. As fibras desempenham um papel vital ao promover saciedade e melhorar o trânsito intestinal, prevenindo a constipação.

Considerar opções de substituição do açúcar e adotar escolhas conscientes, como as uvas-passas, pode contribuir para uma dieta mais equilibrada e benéfica à saúde. Estar ciente das nuances entre diferentes alimentos e suas propriedades nutricionais é um passo importante em direção a um estilo de vida mais saudável.

