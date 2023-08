Mesmo sem programa, passagem de avião fica mais barata

O Ministro do Turismo, Celso Sabino anunciou, recentemente, que o governo brasileiro está em negociações avançadas para introduzir um programa que visa diminuir os custos das passagens aéreas. Durante uma sessão da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, Sabino mencionou que o programa será lançado nos próximos dias, mas não revelou se o mesmo é o já anunciado “Voa Brasil”. Entenda mais detalhes, logo abaixo.

Governo federal anuncia programa que irá oferecer passagens para viajar de avião a baixo custo. | Foto de Emanuel na Unsplash

Passagens aéreas mais baratas

O governo brasileiro está em negociações avançadas para introduzir um programa que visa diminuir os custos das passagens aéreas, anunciou o Ministro do Turismo, Celso Sabino. Durante uma sessão da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, Sabino mencionou que as conversações estão em estágio avançado e que o programa será lançado nos próximos dias.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo os Ministros de Portos e Aeroportos e de Minas e Energia, bem como representantes das principais companhias aéreas do país, como Gol, Latam e Azul, além da Associação Brasileira de Companhias Aéreas (Abear).

Programa trará passagens a baixo custo

O objetivo primordial desse novo programa é reduzir os preços das passagens aéreas, aumentar a quantidade de destinos disponíveis, fortalecer as conexões internas e melhorar a conectividade internacional. Além disso, as conversas também abordam a flexibilização dos preços para compras de viagens com datas mais próximas.

Não foi esclarecido pelo ministro se este programa em questão é o já conhecido “Voa Brasil”, que tem o intuito de disponibilizar 1,5 milhão de bilhetes a R$ 200 para aposentados e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses. A iniciativa oferece a possibilidade de cada pessoa adquirir até quatro trechos por vez, podendo parcelar o pagamento em até 12 vezes com acréscimo de juros.

Programa Voa Brasil

O Ministério dos Portos e Aeroportos comunicou, em uma entrevista concedida em 10 de agosto, que o programa “Voa Brasil” está em fase final de desenvolvimento. A pasta destacou que as ações de integração de sistemas e acesso a bases de dados estratégicas estão em progresso para concluir a estruturação da fase piloto do programa.

O objetivo é disponibilizar 1,5 milhão de bilhetes por mês para aposentados e pensionistas que não tenham realizado voos nos últimos 12 meses. Cada indivíduo poderá comprar até quatro trechos por vez, com a possibilidade de parcelar o pagamento em até 12 vezes, incluindo juros.

O lançamento do programa está previsto para o final de agosto e conta com a colaboração das companhias aéreas Azul, Latam, Gol e Voepass.

