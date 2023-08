Não seja pego de surpresa! Esta é a nova função do WhatsApp

As constantes atualizações no WhatsApp já está sendo mais do que uma rotina em 2023. A novidade de agora visa simplificar o meio como o usuário irá acessar o WhatsApp Web, não deixando de lado a segurança. Segundo a Meta, o intuito da atualização é de facilitar cada vez mais a experiência dos usuários do app. Saiba mais sobre a nova atualização da plataforma de mensagens, logo abaixo.

veja o passo a passo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp Web evolui

O WhatsApp Web opera como uma extensão do app de mensagens, permitindo a visualização das conversas no computador, de forma independente do uso móvel.

A operação do WhatsApp Web é simples: digitalize o código QR exibido na página do app móvel para conectar-se e visualizar as mensagens no PC. Essa característica ampliou o uso do mensageiro além dos dispositivos móveis.

Em uma reviravolta inesperada, a experiência do WhatsApp Web está prestes a evoluir, eliminando a necessidade do QR code. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Leia mais: WhatsApp gera ansiedade, mas se alguém demora para responder, faça isso

Entenda como funciona o QR Code

O QR code, abreviação de “Quick Response Code” ou “Código de Resposta Rápida”, age como um moderno código de barras que armazena dados prontamente legíveis por dispositivos, como smartphones ou tablets. Ele se apresenta como uma matriz de pequenos quadrados organizados em um padrão único, sendo amplamente usado hoje em dia.

Este código aparece não apenas no WhatsApp, mas também em cardápios de restaurantes para realizar pedidos, entre outras aplicações. No contexto do mensageiro, o QR code serve para autenticação e verificação de identidade, garantindo uma interação segura e conveniente.

WhatsApp Web sem QR Code?

Mais uma inovação está no horizonte do aplicativo de mensagens da Meta: uma atualização permitirá o acesso ao WhatsApp Web sem a necessidade do QR code, introduzindo senhas como alternativa. Dessa maneira, os usuários podem ativar essa opção no app móvel, inserindo uma senha e agilizando o processo com maior segurança.

E se a preocupação é esquecer senhas, não é necessário se inquietar. O QR code continuará disponível. A intenção é simplificar o acesso, satisfazendo diferentes preferências dos usuários e oferecendo uma alternativa adicional para acessar a versão Web com segurança e comodidade. Essas mudanças prometem transformar a experiência do WhatsApp Web, tornando-a mais flexível e segura.

Relembre as principais atualizações do ano

Com mencionado anteriormente, a Meta resolveu investir pesado no WhatsApp em 2023 e constantes atualizações têm sido anunciadas, seja para recursos visuais, como para melhorar a experiência do usuário e reforçar a segurança dos seus dados. Veja a seguir, algumas atualizações mais marcantes do ano, até agora.

Envio de imagens em alta resolução

Na atualização 2.23.12.78 do WhatsApp, lançada em 20 de junho, os usuários notaram a adição do recurso de envio de imagens em alta resolução. Anteriormente testado na versão beta do aplicativo, agora ele está disponível na versão estável. Ao compartilhar uma imagem em alta resolução, os usuários verão a opção “HD” no topo da tela. Selecionando essa opção, é possível ajustar a qualidade da foto para uma resolução superior. No chat, as imagens enviadas em alta resolução são marcadas com “HD” no canto inferior direito.

Silenciar chamadas de números desconhecidos

No dia 20 de junho, o WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade: a capacidade de silenciar chamadas de números desconhecidos. Essa adição visa proporcionar maior privacidade e controle sobre as chamadas recebidas, evitando spam, fraudes e ligações indesejadas. Para habilitar esse recurso, siga estas etapas: vá para “Configurações” > “Privacidade” > “Chamadas” > “Silenciar chamadas desconhecidas” e selecione a opção de bloqueio.

Canais no WhatsApp

O WhatsApp está introduzindo os “Canais” como uma resposta ao Telegram, permitindo que indivíduos e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de membros, em um formato similar ao concorrente. Essa função estará acessível em uma nova aba chamada “Atualizações”, separada das conversas pessoais e comunidades. A previsão é que essa funcionalidade chegue ao Brasil nos próximos meses. É importante distinguir os “Canais” da função já existente, “Comunidades”, que limita grupos a 5 mil pessoas.

Bônus: controle de privacidade

Além das funções mencionadas, a atualização 2.23.12.78 também traz o “Controle de Privacidade”. Esse recurso concentra todas as configurações de privacidade em um único lugar. Acessá-lo é simples: vá para a aba “Configurações”, selecione “Privacidade” e escolha o “Controle de Privacidade” no topo da tela. Dessa forma, configurações como silenciar chamadas desconhecidas e habilitar a confirmação em duas etapas podem ser gerenciadas de forma centralizada.

Leia também: Faça isso para BLOQUEAR as ligações estranhos no seu WhatsApp