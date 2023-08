Do digital para o correio: golpistas apelam para carta do INSS

Os segurados do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – sempre estão no alvo dos golpes, já que é um órgão que trabalha com pagamentos de aposentadoria, pensão e seu público é mais velho, os criminosos se aproveitam, só que dessa vez os segurados estão recebendo cartas falsas sobre a revisão da vida toda.

Se você é segurado do INSS e está em busca da revisão da vida toda dos benefícios da Previdência Social na justiça, não caia nesse golpe, você pode ser prejudicado, é necessário ter muita atenção.

Leia o texto abaixo para saber quem tem direito da revisão da vida toda do INSS e como está sendo aplicado esse novo golpe.

confira qual o novo golpe do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem tem direito a revisão da vida toda?

A revisão da vida toda é um assunto que está em ação judicial para conseguir incluir no cálculo da aposentadoria dos beneficiários todos os salários recebidos, antes do ano de 1994, que é a data do início do Plano Real. Vale destacar que essa revisão pode aumentar o valor dos benefícios da Previdência Social, principalmente para os beneficiários que tinham salários altos nesse tempo.

Vale ressaltar que não são todos os beneficiários do órgão que terá o direito dessa revisão da vida toda, para acontecer é necessário estar dentro de algumas regras como:

Ser beneficiário do INSS nos últimos dez anos, contados da data do pedido da revisão

Ter se aposentado com as regras anteriores à reforma da Previdência de 2019, que mudou o cálculo do benefício

Ter o benefício concedido com base nas regras da lei 9.876, de 1999;

Ter tido altos salários antes de 1994, em outras moedas

Veja também: NOVAS datas do INSS podem ser consultadas; confira os pagamentos

Golpe do INSS, como acontece?

Esse novo golpe envia cartas aos segurados do INSS, como aposentados e pensionistas, e na carta tem a informação que eles têm direito à revisão da vida toda. Para complementar, a carta ainda é convida para ir até um escritório ou em uma empresa de cálculo, com os documentos pessoais e comprovante de residência.

Uma observação importante para se proteger contra esse golpe é que, normalmente, as cartas contêm erros além de causar uma sensação de urgência, dando prazo para que ele vá pessoalmente com os documentos e aceite entrar nesse processo contra o INSS.

Os criminosos enviam as cartas para conseguirem dados pessoais desses segurados ou cobrar valores totalmente indevidos nessa revisão, então se aproveitam da situação já que é um público idoso. E como destacamos acima, não são todos os beneficiários que podem ter o direito da revisão da vida toda, ou alguns podem ter, porém não terá vantagem com ela, tudo vai depender de cada caso especificamente.

Veja também: Quais serviços estão ativos no Meu INSS em 2023 e como aproveitar cada um