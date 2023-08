Aprenda o que é e como fazer contestação de TAXAS na AlieExpress

Antes, importar era algo que apenas empresas faziam, todavia, com o advento da internet, é possível que pessoas físicas também possam realizar importações e pagar mais barato em certos itens. Contudo, após a mudança em algumas leis do Brasil, ficou certo que não haveria taxação para produtos com valores de até 50 dólares, mas em alguns casos, ainda há a incidência de taxas, confira o que fazer e como é possível realizar a contestação diretamente pela Aliexpress

Aprenda o que fazer quando o seu produto for taxado | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

É possível saber se minha compra foi taxada?

Primeiro, é necessário se atentar ao valor das compras efetuadas, o valor da isenção, dá direito que o consumidor efetue compras com o valor de até R$ 250. Passando disso, pode ser que ocorra a incidência de taxas e caso venha acontecer, a empresa não é responsável, já que passa do valor “protegido” por lei.

Caso saiba que o valor está dentro dos parâmetros, fique ligado no prazo de entrega, caso demore mais do que o prazo estipulado, já acione o alarme mental e vá olhar no site dos correios, através do código de rastreamento fornecido.

Se o produto tiver sido taxado, a compra irá ficar retirada. O consumidor tem a opção de pagar a taxa ou então, devolver o produto. Caso ele pague a taxa, poderá pedir o ressarcimento do valor ao Aliexpress.

Veja também: Cartão De Crédito Oferece Vantagens No Cinema, Na Gasolina E Muito Mais

Como realizar a contestação da compra?

Quando o produto fica na alfândega, a receita cobra uma taxa referente a 60% do valor da compra, inclusive, contando com o valor do frete. Então, caso a pessoa não concorde com o valor estipulado, é possível efetuar a contestação.

O procedimento pode ser realizado no próprio site dos correios, após isso, basta ir em “minhas importações” e em “solicitar revisão de tributos”. Após isso, basta esperar a análise.

Contudo, mesmo com tanta burocracia, é possível que a contestação da pessoa não seja aceita, nesses casos, o cliente pode recusar o pacote e após isso, solicitar o reembolso.

Veja também: Quase 30% Dos Clientes Do Bradesco Receberão GRANDE PRESENTE E Não Sabem

Solicitando o reembolso pelo site da Aliexpress

O processo para solicitar o reembolso é simples, geralmente, no próprio chat do comprador com o vendedor, é possível realizar a solicitação em questão. Há vendedores, que até mandam o valor inerente aos tributos, mas isso pode variar de loja para loja.

Caso o vendedor não queira reembolsar, o usuário deve entrar em contato com o próprio site, relatando o caso e portando todos os documentos que comprovem a taxação do pacote.

Feito isso, basta aguardar mais uma análise e após isso, o valor é devolvido para a conta do cliente.