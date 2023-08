O que mudou e como renovar a CNH que vence em 2024; veja o que pode ser feito

Renove sua CNH – O avanço da digitalização de serviços públicos no Brasil trouxe uma novidade relevante para motoristas. Em 2024, o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é agora uma tarefa que pode ser totalmente realizada pelo conforto do seu smartphone, garantindo assim praticidade e rapidez. No entanto, com o ano avançando rapidamente, é crucial que os motoristas estejam atentos aos prazos e detalhes.

O processo de renovação da CNH 2024 é simples e pode ser realizado online, trazendo praticidade aos motoristas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

CNH 2024

A partir de 2023, o sistema de renovação da CNH retomou o padrão usual de se basear nas datas de vencimento individuais de cada documento. Isso marcou uma mudança significativa após um período mais flexível devido às contingências anteriores. Assim, aqueles cujas carteiras venceram em dezembro de 2022, por exemplo, terão que correr contra o tempo. O prazo final para a renovação desses motoristas foi estendido até 31 de agosto de 2024.

Antes, existia a possibilidade de antecipar a renovação em 30 dias. Contudo, esta flexibilidade não está mais disponível. A boa notícia é que, mesmo após o vencimento, o condutor tem um período adicional de 30 dias para regularizar sua situação sem enfrentar complicações.

O procedimento de renovação digital é feito por meio do portal oficial do Poupatempo ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. Após acessar a plataforma, o motorista deve buscar pelo serviço de “CNH” e selecionar a opção de renovação. Uma etapa crucial é a atualização de dados cadastrais, pois informações incorretas podem resultar em problemas posteriores. Além disso, há a necessidade de agendar um exame médico em uma clínica credenciada. Uma vez aprovado, o próximo passo é pagar a taxa para emissão da nova CNH. Depois de concluídos todos esses procedimentos, o novo documento é enviado pelo correio ao endereço cadastrado no sistema.

Uma alternativa para os motoristas é aproveitar os mutirões de renovação organizados pelo Detran-SP. Esses eventos podem ser úteis para aqueles que desejam um processo mais acelerado ou têm dificuldade em acessar os serviços digitais.

Versão digital

Outra inovação que merece destaque é a CNH Digital. Esta é uma versão eletrônica da carteira de motorista, e ela possui a mesma validade que o documento físico. Para acessar, os motoristas podem baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). A autenticação é feita através de um código de segurança, que está disponível nos canais eletrônicos do Poupatempo e do Detran-SP.

Contudo, para aqueles que têm categorias C, D ou E em sua CNH, o processo de renovação envolve algumas etapas adicionais. Um exame toxicológico, realizado em um laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), é requisitado. A durabilidade deste exame varia, tendo um período de validade de dois anos e meio para condutores abaixo de 70 anos e uma validade igual à da CNH para aqueles com 70 anos ou mais.

Além disso, é relevante mencionar que mudanças de categoria podem ser solicitadas durante o processo de renovação. Essa solicitação também pode ser feita através dos canais digitais.

A renovação da CNH em 2024 se tornou um processo mais ágil e acessível. Os motoristas agora têm a facilidade de renovar seus documentos sem sair de casa, garantindo assim que permaneçam dentro da legalidade e possam dirigir com total segurança.

