Motoristas continuam cometendo essas multas! Veja o ranking das mais comuns

Multas comuns no Brasil – Ultrapassar o limite de velocidade não é apenas um problema entre os motoristas de carros. Segundo uma pesquisa recente da Zapay, uma fintech focada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, 21% das multas para motociclistas também são por excesso de velocidade. Mas essa não é a única infração que merece atenção. Acompanhe o levantamento completo e saiba como essas contravenções afetam a segurança nas vias e também o bolso dos condutores.

O excesso de velocidade é a infração mais comum cometida por motociclistas, resultando em multas que correspondem a 21% das penalizações registradas.

Cuidado com essas multas

O estudo da Zapay revelou que entre janeiro e maio de 2023, o excesso de velocidade representou mais de um quinto das infrações cometidas por motociclistas no Brasil. A pesquisa também destacou outras contravenções frequentes: o uso de calçados inadequados, que ocupou o segundo lugar com 16,3%; conduzir a moto sem a devida habilitação, com 5,45%; e a ausência de capacete, com 2,6%.

As infrações de trânsito, especialmente quando envolvem motocicletas, não só representam um perigo para os condutores e outros usuários da via, mas também podem afetar o orçamento dos motociclistas devido às pesadas multas envolvidas. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a penalização para o excesso de velocidade varia de acordo com a gravidade da infração. A legislação estabelece que quanto maior o percentual de velocidade excedida sobre o limite, maior será o valor da multa aplicada. Por exemplo, exceder o limite de velocidade em até 20% é considerado uma infração média e resulta em uma perda de 5 pontos na carteira de habilitação. Já uma violação de mais de 20% até 50% é classificada como grave, também com a perda de 5 pontos. Ultrapassar o limite em mais de 50% é uma infração gravíssima, acarretando na perda de 7 pontos na CNH.

Outra infração séria é conduzir uma motocicleta sem possuir CNH, considerada uma infração gravíssima. Essa infração não só resulta em uma multa de R$ 880,41 – valor que pode ser reajustado pelos órgãos de trânsito – como também na retenção do veículo até que um condutor habilitado seja apresentado. Caso isso não ocorra, a moto é removida para o pátio.

Mais infrações

Calçado inadequado, embora talvez não seja tão evidente quanto outras infrações, também é uma violação significativa. Sapatos que não se firmam nos pés podem afetar a estabilidade e controle da motocicleta, colocando em risco tanto o motociclista quanto outros usuários da via. Já o não uso de capacete expõe o motociclista a riscos extremos. O capacete é um equipamento de segurança essencial, projetado para proteger a cabeça em casos de acidentes. A falta deste item de segurança não apenas é ilegal, mas também pode resultar em lesões muito mais graves em caso de um acidente.

Além dos riscos óbvios à segurança pessoal e pública, essas infrações também implicam em penalidades financeiras que podem se acumular rapidamente. Portanto, conhecer e respeitar as leis de trânsito é crucial para evitar consequências graves e onerosas. O levantamento da Zapay serve como um lembrete oportuno da necessidade de condução responsável, que vai além da mera obediência às leis: trata-se, acima de tudo, de um compromisso com a segurança e o bem-estar de todos nas estradas.

