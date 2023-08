Bloqueie as conversas e não os contatos! Veja como fazer isso no WhatsApp

Precisando de mais privacidade no WhatsApp? A mais recente atualização do aplicativo traz um recurso que promete transformar a forma como protegemos nossas conversas. Chegou a opção de trancar conversas específicas usando recursos biométricos, como sua impressão digital ou até mesmo o reconhecimento facial. Se você se intrigou e quer saber como isso funciona e como ativar a nova funcionalidade em seu smartphone, não deixe de acompanhar os detalhes nesta matéria.

Truque no WhatsApp

Na era da informação, a privacidade nunca foi tão valiosa. Pensando nisso, o WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais usadas no mundo, introduziu um novo recurso para elevar o nível de segurança das conversas individuais e em grupo. Agora, usuários podem optar por esconder determinadas conversas em uma aba separada, nomeada “Conversas bloqueadas”. Para acessar esta aba, será necessário utilizar recursos biométricos, como a impressão digital ou o reconhecimento facial, que são únicos para cada indivíduo.

Esta funcionalidade vai além de simplesmente trancar o acesso às mensagens. Quando uma mensagem é enviada para uma conversa que foi bloqueada, tanto o nome do remetente quanto o conteúdo da mensagem permanecerão ocultos na tela do smartphone. Além disso, qualquer arquivo enviado durante essa conversa também ficará protegido e não aparecerá na galeria de mídia do celular, aumentando ainda mais a segurança e a privacidade da interação.

Se você está se perguntando como ativar esse recurso, é simples. Primeiramente, é necessário verificar se o aplicativo está atualizado para a versão mais recente. O recurso de “Conversas bloqueadas” já está disponível para sistemas Android e iPhone (iOS). Após garantir que você está utilizando a versão mais recente, abra o aplicativo e selecione a conversa que deseja bloquear. Em seguida, toque no nome da pessoa ou do grupo no topo da tela. A opção “Conversas ocultas” surgirá e você será solicitado a confirmar a ação utilizando seus dados biométricos. Após a confirmação, a conversa será movida para a nova aba, onde permanecerá trancada até que você use sua biometria para desbloqueá-la.

Este recurso não só eleva a barra de segurança do aplicativo, mas também representa uma resposta à demanda crescente por recursos de privacidade mais robustos em plataformas de comunicação. Ele se junta a outras funções do WhatsApp voltadas para a segurança, como a criptografia de ponta a ponta, que já é um recurso bem estabelecido e apreciado pelos usuários.

Segurança no app

No entanto, vale ressaltar que, apesar da nova funcionalidade oferecer uma camada extra de proteção, não substitui as medidas de segurança básicas. É sempre aconselhável manter o software do dispositivo atualizado e seguir as melhores práticas de segurança digital.

A nova atualização do WhatsApp oferece aos usuários uma forma mais sofisticada e personalizada de proteger suas conversas, atendendo a uma necessidade cada vez mais em voga: a de garantir a privacidade em um mundo cada vez mais conectado. Se você ainda não experimentou essa novidade, talvez seja a hora de atualizar seu aplicativo e dar um passo adiante na proteção de suas conversas.

