Mutirão de renovação da CNH: aprenda como participar e aproveitar as vantagens

Renove sua CNH – Você está com a CNH prestes a vencer e ainda não agendou a renovação? O Detran-SP e o Poupatempo podem ter a solução ideal para você. As instituições organizam um mutirão neste sábado, com mais de 11 mil vagas disponíveis em todo o estado. Mas as novidades não param por aí. Se você não puder comparecer neste final de semana, uma nova chance surge na semana seguinte. Ficou interessado? Continue lendo e descubra todos os detalhes dessa iniciativa.

O Detran-SP e o Poupatempo organizaram um mutirão para atender motoristas que precisam renovar a CNH até o final de agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Mutirão para renovar a CNH

Neste sábado (19), o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e o Poupatempo promovem o primeiro de uma série de mutirões programados para agosto, com o intuito de facilitar a vida dos motoristas que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até o fim do mês. A oferta abrange um total de 11,6 mil vagas em todas as unidades do Detran-SP que estão integradas ao Poupatempo. A iniciativa visa, sobretudo, atender os motoristas com documentos que venceram a partir de 1º de janeiro deste ano e que, por determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), têm até o dia 31 de agosto para atualizar a CNH.

Se você está preocupado com os prazos para renovação, saiba que o Detran-SP faz um alerta: os motoristas que têm o documento com data de vencimento a partir de 2023 precisam ficar atentos ao cronograma normal de renovação. Isso significa que é necessário providenciar a renovação da CNH no período de 30 dias antes até, no máximo, 30 dias após o vencimento do documento. Os motoristas que não cumprirem o prazo estipulado estarão sujeitos à punição de sete pontos na carteira, além de uma multa de R$ 293,47, como determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O mutirão não é a única opção para quem precisa renovar o documento. Além de comparecer presencialmente, é possível fazer todo o procedimento de forma digital, pelos canais oficiais do Poupatempo e do Detran-SP, desde que não haja nenhum bloqueio no prontuário do motorista, como nos casos de suspensão ou cassação da CNH. Para os motoristas que possuem CNH nas categorias C, D ou E, o exame toxicológico é um pré-requisito e deve ser feito em um laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Se você optar pela renovação online, saiba que após a aprovação nos exames médicos e, se for o caso, no exame toxicológico, uma taxa de R$ 124,06 será cobrada para a emissão da nova CNH. O documento digital ficará disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e terá a mesma validade da versão física, que será enviada pelos Correios ao endereço cadastrado.

Outras oportunidades

É importante destacar que o mutirão não é um evento único. Se por algum motivo você não puder comparecer neste sábado, uma nova oportunidade estará disponível no sábado seguinte, dia 26 de agosto. Mas atenção: para participar de qualquer mutirão é indispensável fazer um agendamento prévio pelos canais oficiais do Poupatempo, que incluem o portal, o aplicativo Poupatempo Digital, os totens de autoatendimento e também o WhatsApp pelo número 11-95220-2974.

Portanto, se você está com a CNH prestes a vencer, essa é uma oportunidade de ouro para resolver essa pendência de forma prática e eficiente, seja pessoalmente ou digitalmente. Não perca o prazo e evite problemas futuros.

