EUA não é essa “Coca-Cola toda”: veja as cidades mais amadas e odiadas

Quando se trata de turismo, os Estados Unidos são um dos destinos preferidos por muitas pessoas. Muitos turistas nutrem o sonho americano e aspiram conhecer esse país de grande influência global. Certamente, esse destino oferece uma ampla gama de atividades e experiências para satisfazer diversos tipos de viajantes. Contudo, essa diversidade não pode esconder o fato de que certos lugares nos Estados Unidos são simplesmente impopulares para muitos. Enquanto algumas cidades geram entusiasmo e são amadas por muitos, outras recebem críticas intensas e não conseguem agradar. Quer descobrir quais são esses lugares? Nós lhe contaremos!

Foto: divulgação

Cidades mais amadas dos Estados Unidos

Os resultados provêm de um estudo realizado pelo Hawaiian Islands, que conduziu uma análise com base nas médias de classificação atribuídas pelos usuários no TripAdvisor. Descubra abaixo quais cidades são as mais favorecidas no país.

Phoenix, Arizona

Situada no Arizona, é a quinta maior cidade dos Estados Unidos. Essa localidade se destaca por sua arquitetura singular, uma rica diversidade gastronômica e diversas atrações para os turistas. Ela conquista o terceiro lugar na preferência dos turistas, e uma das razões principais para isso é sua proximidade com o México e a fusão de culturas que isso traz.

Richmond, Virgínia

A segunda cidade mais querida entre os turistas é Richmond, a capital da Virgínia. Este é um destino ideal para quem busca um ambiente tranquilo. Além disso, é um local repleto de história, tornando-se perfeito para aqueles que desejam explorar o passado dos Estados Unidos.

Kansas City, Missouri

Essa é a cidade mais amada pelos visitantes. Para muitos, este é o destino mais fascinante que um turista pode experimentar nos EUA. A cultura local, culinária, arquitetura e história são elementos distintivos que tornam esse destino muito procurado por quem visita o país.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2022/10/18/noticias/saiba-como-ganhar-bolsas-de-ate-100-nos-eua/

Cidades mais odiadas dos Estados Unidos

Agora que você está ciente dos destinos mais adorados, é hora de explorar as cidades que recebem menos amor por parte dos turistas. Os resultados são surpreendentes!

Miami, Flórida

Embora Miami seja um dos destinos mais populares, especialmente entre os brasileiros, é surpreendentemente a terceira cidade mais detestada pelos turistas. Isso se deve a várias razões, incluindo a percepção de que a cidade é insegura, excessivamente movimentada e, acima de tudo, cara.

Orlando, Flórida

De forma surpreendente, a cidade que abriga um dos parques temáticos mais famosos do mundo, a Disney, fica em segundo lugar como a mais odiada entre os turistas. Os motivos principais incluem os altos custos, a superlotação nos locais e, curiosamente, a falta de cortesia das pessoas.

Tampa, Flórida

Também localizada na Flórida, Tampa é a cidade mais rejeitada por turistas. Há vários motivos para isso, com os destaques incluindo o clima extremamente quente da região, o grande número de pessoas e a alta taxa de criminalidade.

Além disso, a mobilidade na cidade deixa muito a desejar, pois muitos consideram difícil andar a pé devido ao planejamento urbano voltado principalmente para veículos automotores.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/23/noticias/milkshake/